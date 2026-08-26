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  • /Hassan: ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಗ್ರಹಣ; ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ರೈತರ ಆಕ್ರೋಶ

Hassan: ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಗ್ರಹಣ; ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ರೈತರ ಆಕ್ರೋಶ

ಸರ್ಕಾರಗಳು ನಾವು ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸ್ತೇವೆ, ಬರ ಎದುರುರಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ನಾಯಕರುಗಳು ಜನರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಭರವಸೆಗಳನ್ನ ಕೊಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಹಾನಸದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿರೋ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿದ್ದರೂ ನೀರು ಹಾಯಿಸೊ ಇಚ್ಛಾ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ 58 ಕೆರಗಳು ವಂಚಿತವಾಗಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ..
 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 26, 2026, 04:43 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 04:43 PM IST
Hassan: ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಗ್ರಹಣ; ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ರೈತರ ಆಕ್ರೋಶ

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Prajwal B

Prajwal B

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