/Hassan: ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಗ್ರಹಣ; ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ರೈತರ ಆಕ್ರೋಶ

Hassan:
ಸರ್ಕಾರಗಳು ನಾವು ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸ್ತೇವೆ, ಬರ ಎದುರುರಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ನಾಯಕರುಗಳು ಜನರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಭರವಸೆಗಳನ್ನ ಕೊಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಹಾನಸದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿರೋ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿದ್ದರೂ ನೀರು ಹಾಯಿಸೊ ಇಚ್ಛಾ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ 58 ಕೆರಗಳು ವಂಚಿತವಾಗಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ..
ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಾಂಡವ ಆಡ್ತಿದೆ. ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ನೀರಿಗೆ ಹಾಹಾಕಾರ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ. ಕೆರೆಗಳು ಭರ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಕೊಂಚ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಗಳಾದ್ರು ಈ ಸಮಯ ರೈತರ ಕೈ ಹಿಡಿಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಸುಮಾರು 58 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬುವ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದರೂ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಎರಡು ಹಂತ ಮುಗಿದಿರೋ ಒಂದು ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹಳ್ಳಹಿಡಿದಿದೆ.. ಆ ಯೋಜನೆಯೇ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾಸನ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಲಗಾಮೆ ಹೋಬಳಿಯ ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ..
2001 ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ಆಗಿ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಹಂತದ ಯೋಜನೆ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಯೋಜನೆ, ಈಗಾಗಲೇ 2 ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿ 2015 ರಲ್ಲೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಯಗಜಿ ಜಲಾಶಯದ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯಿಂದ ಸಾಲಗಾಮೆ ಹೋಲಿ ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಭರ್ತಿಯೇ ಈ ಯೋಜನೆ ಗುರಿ. ಈಗ ಪೂರ್ಣವಾಗಿರೋ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಬಂಡಿಹಳ್ಳಿ ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 29 ಗ್ರಾಮಗಳ 58 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿರೋ ಬೃಹತ್ ಯಂತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಸಿದ್ದ ಇವೆ. ಆದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲಾಖೆಗೆ 2 ಕೋಟಿ ಹಣ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕುಂಟು ನೆಪದಿಂದ ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳು ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನ ಹಾಸನ ಡಿಸಿ ಗಮನಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತರದೇ ಹಾಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಮಾರು 30 ಕೋಟಿ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ಈ ಏತನಿರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಎರಡು ಹಂತ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಿ ವರುಷಗಳುರುಳಿವೆ. ಇತ್ತ ಯಗಚಿ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ನೀರು ಇದೆ. ಆದರೆ ವಿದ್ಯತ್ ಬಿಲ್ 2 ಕೋಟಿ ಕಾರಣ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಯೋಜನೆ ಮೋಟರ್ ಚಾಲನೆ ನೀಡದೇ ಇರೋದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಬೇಸರ ಸಂಗತಿ, ಸಧ್ಯ ಹಾಸನ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡಾವ್ರು ಕೂಡ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಯವರೇ ಆದ ಕಾರಣ ಈಗಲಾದರೂ ಸಾಲಗಾಮೆ ಹೋಬಳಿ 39 ಗ್ರಾಮದ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ನೆನಪಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೊ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲೇಬೇಕಿದೆ. 24 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆಯಂತ ಬೃಹತ್ ದೈತ್ಯ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರೋ ಸರ್ಕಾರ ಎರಡು ಕೋಟಿ ವಿದ್ಯತ್ ಬಿಲ್ ಬಾಕಿ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಿದ್ದವಿರೋ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿದ್ದರೂ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸದೇ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಯೋಜನೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಚಾಲನೆ ಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಸನ ಬೇಲೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕಿಳಿಯೋ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ರೈತರ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿದೆ.. ಈಗಾಗಲೇ ಹಾಸನ ಡಿಸಿ ಕೆ ಎಸ್ ಲತಾಕುಮಾರಿ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಈ ವಿಚಾರ ಬಂದಿದ್ದು ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳಿಗೆ ಛಿಮಾರಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.. ಬರದ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವಿಚಾರ ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ತಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.. ಅದೇನೆ ಇರಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಇರೋ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಾಲಗಮೆಯ ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಏತನೀರಾವರಿ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿಯಲಿ, ಕೆರೆಗಳು ಭರ್ತಿಯಾಗಲಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಆಶಯ ಕೂಡಾ..