Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ಮಂಗಳೂರು ನ್ಯೂಸ್
  • /UT Khader: ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದಲೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಿ; ಉಳ್ಳಾಲ ಜನರಿಂದಲೇ ಯುಟಿ ಖಾದರ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪ

UT Khader: ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದಲೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಿ; ಉಳ್ಳಾಲ ಜನರಿಂದಲೇ ಯುಟಿ ಖಾದರ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪ

ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ತನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನೇ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಮಾಡುವ ಇಚ್ಚಾಸಕ್ತಿಯೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ, ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂದು ಉಳ್ಳಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ (Ullala) ಜನರು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
 

Written ByPrajwal B
Published: Jun 30, 2026, 04:37 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 04:37 PM IST
UT Khader: ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದಲೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಿ; ಉಳ್ಳಾಲ ಜನರಿಂದಲೇ ಯುಟಿ ಖಾದರ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪ
Source: Bureau

About the Author

Prajwal B

Prajwal B

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋಟ..! ಪರಿಕರಗಳೆಲ್ಲಾ ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜಸ್ಟ್‌ ಮಿಸ್‌
Davanagere news1 hr ago
2
Sir1 hr ago
3
Pradeep Eshwar1 hr ago
4
Immoral Activity1 hr ago
5
KRS Dam1 hr ago