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Mangaluru: ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಶಾಲಾ ಬಸ್‌ ಮೇಲೆ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದ ಬೃಹತ್‌ ಮರ; 5 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಸಾ*ವು

Heavy Rain: ಬುಧವಾರ (ಜುಲೈ 22) ಮಳೆ ತೀವ್ರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ದುರಂತವೊಂದು ನಡೆದಿದೆ. ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಶಾಲಾ ಬಾಸ್‌ ಮೇಲೆ ಯಮನಂತೆ ಬೃಹತ್‌ ಮರ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಈ ಪರಿಣಾಮ ಯುಕೆಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಚಿರಣ್ವಿ (5) ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jul 23, 2026, 12:10 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 12:10 PM IST
Mangaluru: ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಶಾಲಾ ಬಸ್‌ ಮೇಲೆ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದ ಬೃಹತ್‌ ಮರ; 5 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಸಾ*ವು

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Prajwal B

Prajwal B

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