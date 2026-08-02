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Dakshina Kannada: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ; ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ ಜೀವನದಿಗಳು, ಹಲವೆಡೆ ಪ್ರವಾಹ ಭೀತಿ

Mangaluru Rain: ಮಂಗಳೂರು, ಬಂಟ್ವಾಳ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ಉಜಿರೆ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ, ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಅವಾಂತರಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ (ಆಗಸ್ಟ್‌ 2) ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಳೆಯ ಅಬ್ಬರ ಜೋರಾಗಿತ್ತು.
 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 02, 2026, 03:36 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 03:36 PM IST
Dakshina Kannada: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ; ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ ಜೀವನದಿಗಳು, ಹಲವೆಡೆ ಪ್ರವಾಹ ಭೀತಿ

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Prajwal B

Prajwal B

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