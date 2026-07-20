ಲಾವಣ್ಯ ಹ*ತ್ಯೆಗೂ ಮುನ್ನ ಆರೋಪಿ ಚೇತನ್‌ ಕಳುಹಿಸಿದ ಸಂದೇಶವೇನು?

Lavanya murder case: ಲಾವಣ್ಯ ಹ*ತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸ್ ಬಿಗ್ ಬಂದೋಬಸ್ತು ಮೂಲಕ ಆಸ್ಪತೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗ್ತಿದೆ. ಇತ್ತ ಮುದ್ದಿನ ಮಗಳನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಲಾವಣ್ಯ ಪೋಷಕರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ.
ಆರೋಪಿ ಚೇತನ್ ವಿರುದ್ಧ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬರುತ್ತಿದೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೇರುಕಟ್ಟೆ ಸಮೀಪ ಒಡಿನಾಳ ರೇಷ್ಮೇ ರೋಡ್ ಕರ್ಣಂತೋಡು ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈತ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಲಾವಣ್ಯಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತುದ್ದಂತೆ ತನ್ನನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾಗುವಂತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಲಾವಣ್ಯ ಆತನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಳು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಚೇತನ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ.
ಕೊ*ಲೆಗೂ ಮುನ್ನ ಬೆದರಿಕೆ ಸಂದೇಶ
ಭೀಕರವಾಗಿ ಕೊಲೆಗೈಯುವ ಮುನ್ನವೂ ಚೇತನ್ ಲಾವಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳುಹಿಸಿ ತಾನು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಡಕ್ಕ ಬರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ನೀನು ಕೂಡ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನು ಬರದಿದ್ದರೆ ಕೊಲೆವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಸಿದ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ.
ಇನ್ನೂ ಚೇತನ್ ಮಾತಿನಂತೆ ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಕಲ್ಲಡ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬಳಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕಾದು ನಿಂತಿದ್ದ, ಚೇತನ್ನನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಚೇತನ್ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಳು ಆದರೆ ಬಳಿಕ ನಡೆದ ಘಟನೆ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದೆ.
ಇನ್ನೂ ಈ ಹಿಂದಿಯೂ ಹಲ್ಲೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಚೇತನ್ ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಲಾವಣ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಮೆಡಿಕಲ್ಗೆ ನುಗ್ಗಿ "ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡ ಅಂದರೂ ಯಾಕೆ ಬಂದೆ ಎಂದು ಹೈಡ್ರಾಮಾ ನಡೆಸಿ ಆಕೆ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಡೆಯಲು ಮುಂದಾದಾಗ ಆತ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಗಾಜುಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ದಾಂಧಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಬರಲಿ ನಾನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಾರಾರಿಯಾಗಿದ್ದನೆಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇ ಎಂದಿದ್ದ ಆರೋಪಿ
ಚೇತನ್ ಇತ್ತಿಚೆಗಷ್ಟೆ ಉಸಿರೆ ಎಸ್ಡಿಎಂ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮುಗಿಸಿ ಕೇವಲ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಷ್ಟೆ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದಿದ್ದ. ಬಳಿಕ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕೊಲೆ ಬಳಿಕ ಪೋಷಕರಿಗೇ ಕರೆ
ಲಾವಣ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಲೆಗೈದ ಬಳಿಕ ಚೇತನ್ ಮೃತ ಲಾವಣ್ಯಳ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ "ನಿಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೊಂದಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಹೆಣ ನಾಳೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಫೋನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ.