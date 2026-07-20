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ಲಾವಣ್ಯ ಹ*ತ್ಯೆಗೂ ಮುನ್ನ ಆರೋಪಿ ಚೇತನ್‌ ಕಳುಹಿಸಿದ ಸಂದೇಶವೇನು?

Lavanya murder case: ಲಾವಣ್ಯ ಹ*ತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತನಿಖೆ ಚರುಕುಗೊಂಡಿದ್ದು, ಆರೋಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಲಾವಣ್ಯ ಹ*ತ್ಯೆಗೂ ಮುನ್ನ ಆರೋಪಿ ಚೇತನ್‌ ಕಳುಹಿಸಿದ ಸಂದೇಶವೇನು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 20, 2026, 01:16 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 01:16 PM IST
ಲಾವಣ್ಯ ಹ*ತ್ಯೆಗೂ ಮುನ್ನ ಆರೋಪಿ ಚೇತನ್‌ ಕಳುಹಿಸಿದ ಸಂದೇಶವೇನು?
Source: Bureau

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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