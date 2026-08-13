Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ಮಂಗಳೂರು ನ್ಯೂಸ್
  • /Hassan Bribe Case: 20 ಸಾವಿರ ಲಂಚಕ್ಕೆ ಕೈಚಾಚಿದ SI; ಲೋಕಾ ಬಲೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದೇ ರೋಚಕ ಕಥೆ!

Hassan Bribe Case: 20 ಸಾವಿರ ಲಂಚಕ್ಕೆ ಕೈಚಾಚಿದ SI; ಲೋಕಾ ಬಲೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದೇ ರೋಚಕ ಕಥೆ!

Lokayukta Raid: ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಳೇಬೀಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಸಬ್‌ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು 20 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಲಂಚ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸರ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಘಟಣೆ ಇದೀಗ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 13, 2026, 08:27 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 08:27 PM IST
Hassan Bribe Case: 20 ಸಾವಿರ ಲಂಚಕ್ಕೆ ಕೈಚಾಚಿದ SI; ಲೋಕಾ ಬಲೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದೇ ರೋಚಕ ಕಥೆ!

About the Author

Prajwal B

Prajwal B

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Mangaluru: ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ ಸ್ಫೋ*ಟಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ಮಂಗಳೂರು; ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲು, ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್‌ ಮಹಿಳೆ ಪಾರು
2
3
4
5