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Madikeri Illegal Building: ಕಲಾವಿದರ ಬದುಕು ಬದಲಿಸಿದ ಸ್ಥಳ, ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕೇಂದ್ರ! ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಿದು ಕಥೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಗತಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೈಭವದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮಡಿಕೇರಿಯ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಇದೀಗ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ (Illegal Activity). ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡವೊಂದು (Govt Building) ಇದೀಗ ಯಾರದ್ದೋ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪಾಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಿದು ಕಥೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮ‌ನ ಹರಿಸಬೇಕಾದ ನಗರ ಸಭೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದೆ.
 

Written ByPrajwal B
Published: Jun 20, 2026, 04:55 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 04:55 PM IST
Madikeri Illegal Building: ಕಲಾವಿದರ ಬದುಕು ಬದಲಿಸಿದ ಸ್ಥಳ, ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕೇಂದ್ರ! ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಿದು ಕಥೆ ಗೊತ್ತಾ?

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Prajwal B

Prajwal B

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ಕಲಾವಿದರ ಬದುಕು ಬದಲಿಸಿದ ಸ್ಥಳ, ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕೇಂದ್ರ! ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಿದು ಕಥೆ ಗೊತ್ತಾ?
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