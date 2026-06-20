ಕಲಾವಿದರ ಬದುಕು ಬದಲಿಸಿದ ಸ್ಥಳ, ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕೇಂದ್ರ! ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಿದು ಕಥೆ ಗೊತ್ತಾ?

Illegal News: ರಾಜ್ಯದ ಅದೆಷ್ಟೋ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ದಶಕಗಳಿಂದ ಪಾಳು ಬಿದ್ದಿವೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಹಾಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡ ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನರ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂದು ಆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವಂತಿದೆ. ಹೌದು, ಅದು ಒಂದುಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರ ಬದುಕು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಸ್ಥಳ. ಗತಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೈಭವದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮಡಿಕೇರಿಯ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಇದೀಗ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ (Illegal Activity). ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡವೊಂದು (Govt Building) ಇದೀಗ ಯಾರದ್ದೋ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪಾಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಿದು ಕಥೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾದ ನಗರ ಸಭೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದೆ.
ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರ ಇದೀಗ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕೇಂದ್ರ
ಹೌದು, ಹೀಗೊಂದು ದೃಶ್ಯ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಡಿಕೇರಿ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದ ಬಯಲು ರಂಗ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಬಯಲು ರಂಗ ಮಂದಿರ ಅದೇಷ್ಟೋ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಜೀವನ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟ ಸ್ಥಳ. ಆದ್ರೆ ಇದೀಗ ಅದು ಪಾಳು ಬಿದಿದ್ದು, ಯಾರದ್ದೋ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಸ್ಥಳವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ರಂಗಮಂದಿರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯದ ಶುಚಿತ್ವ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಗರಸಭೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದೀಗ ತನಗೆ ವಹಿಸಿದ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬದಲು ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡು ದಿನಕ್ಕೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಿ ಶೌಚಾಲಯ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ, ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು, ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ವಾಸ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆಟೋ ಚಾಲಕನು ಓರ್ವ ಕೆಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ವಾಸ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಜಾಗ ನೀಡಿ ಅವರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಸಬೂಬಿನ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಕಲಾವಿದರ ಬದುಕು ಬದಲಿಸಿದ ಸ್ಥಳ, ಇಂದು ಯಾರದ್ದೋ ಪಾಲು
ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರದ ಕಟ್ಟದ ನಗರ ಸಭೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಹಣವನ್ನಾಗಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನಾಗಲಿ ನಗರ ಸಭೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದೆ ತಮ್ಮದೆ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಚಾರ ತಿಳಿದ ಮಡಿಕೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಇದಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಲಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾಗಲಿ ಇತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸದಿರೋದು ವಿಪರ್ಯಾಸ. ಇನ್ನಾರು ಇತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಎಂದು ಸಮಿತಿಯವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಗರ ಸಭೆಯ ಪೌರಾಯುಕ್ತರನ್ನ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಾರದೆ ಈ ರೀತಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರೋದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದೀಗ ಕೂಡಲೆ ಯಾರು ಈ ರೀತಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಡಲೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟ ಸ್ವರ್ಗದಂತಿದ್ದ ಸ್ಥಳ, ಇದೀಗ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿರೋದು ವಿಪರ್ಯಾಸ. ಇನ್ನಾದ್ರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಇತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಿ ಎಂಬುದೇ ಎಲ್ಲರ ಒತ್ತಾಯ.