Malaria Free District: ಒಮ್ಮೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಲೇರಿಯಾ ಹರಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ಗಳಲ್ಲೊಂದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಇದೀಗ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. 2026ರಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಲೇರಿಯಾ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿರುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯದ ಸಕ್ರಿಯ ಸಹಕಾರದ ಫಲವಾಗಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಿರಂತರ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನಗಳು, ಮಲೇರಿಯಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳು ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ನಿರ್ವಹಣಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಈ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ.
ಹಳೆಯ ಸವಾಲಿನಿಂದ ಹೊಸ ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ ಪಯಣ
ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಲೇರಿಯಾ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಾಗೂ ಅರೆನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಹರಡುವಿಕೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿತ್ತು. ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಕೆ, ಅಸಮರ್ಪಕ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಅಲ್ಪ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ಸಮಗ್ರ ತಂತ್ರವನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಮನೆಮನೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು, ಫೀವರ್ ಸರ್ವೇ, ತ್ವರಿತ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಶಿಬಿರಗಳು ಮತ್ತು ಲಾರ್ವಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು.
ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಮಗಳು
ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಮಗಳು:
* ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಯೂ ನಿಯಮಿತ ಲಾರ್ವಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಭಿಯಾನ
* ನೀರು ನಿಲ್ಲುವ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಶುದ್ಧೀಕರಣ
* ಮನೆಮನೆ ಜ್ವರ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
* ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನಿರಂತರ ಆರೋಗ್ಯ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು
* ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸಕ್ರಿಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ
ಈ ಕ್ರಮಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮ ಮಲೇರಿಯಾ ಹರಡುವ ಚಕ್ರವನ್ನ ಮುರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಸಮುದಾಯದ ಪಾತ್ರವೇ ಮುಖ್ಯ ಶಕ್ತಿ
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗೃತಿ ತೋರಿಸಿರುವುದು ಈ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಶಾಲೆಗಳು, ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕೂಡ ಈ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಮನೆಮಟ್ಟದ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸೋಂಕು ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿವೆ.
ಭವಿಷ್ಯದ ಗುರಿ: ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಈಗ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಡೆಂಗ್ಯೂ, ಚಿಕನ್ಗುನ್ಯಾ ಮುಂತಾದ ಇತರ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ ಮೇಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡವನ್ನ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮಾದರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿ ರೂಪಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.