English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • ಮಂಗಳೂರು ನ್ಯೂಸ್
  • ದೇಶದ ಟಾಪ್ 10 ಸುರಕ್ಷಿತ ನಗರಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ: ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ನಗರ.. ಇದುವೇ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಿಟಿ!

ದೇಶದ ಟಾಪ್ 10 ಸುರಕ್ಷಿತ ನಗರಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ: ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ನಗರ.. ಇದುವೇ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಿಟಿ!

Top 10 safest cities in India: ಅಬುಧಾಬಿ ವಿಶ್ವದ ಸುರಕ್ಷಿತ ನಗರವಾಗಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರ ನಂತರ, ದೋಹಾ, ದುಬೈ, ಶಾರ್ಜಾ, ತೈಪೆ, ಮನಾಮ, ಮಸ್ಕತ್, ಹೇಗ್, ಟ್ರೋಂಡ್‌ಹೈಮ್ ಮತ್ತು ಐಂಡ್‌ಹೋವನ್ ಮೊದಲ ಹತ್ತರಲ್ಲಿವೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Oct 13, 2025, 09:37 PM IST
    • ನಂಬೊ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಪ್ರಕಟ
    • ಭಾರತದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ
    • 2025 ರಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ 67 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ

Trending Photos

ಫೈನಲಿಸ್ಟ್‌ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೇ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ನಿಂದ ಔಟ್.!?
camera icon7
Bigg Boss Kannada 12
ಫೈನಲಿಸ್ಟ್‌ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೇ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ನಿಂದ ಔಟ್.!?
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ನಿಜವಾದ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ? ಅತೀ ಚಿಕ್ಕವರು ಇವರೇ ನೋಡಿ..
camera icon10
Bigg Boss Kannada 12
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ನಿಜವಾದ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ? ಅತೀ ಚಿಕ್ಕವರು ಇವರೇ ನೋಡಿ..
84ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ದೀಪಾವಳಿ ಸನಿಹದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಕೀರ್ತಿ, ಯಶಸ್ಸು, ರಾಜವೈಭೋಗದ ಜೀವನ
camera icon6
Navapancham Rajyoga
84ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ದೀಪಾವಳಿ ಸನಿಹದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಕೀರ್ತಿ, ಯಶಸ್ಸು, ರಾಜವೈಭೋಗದ ಜೀವನ
ಮರೆಯಾಯ್ತು ನಕ್ಕು ನಲಿಸಿದ್ದ ಮಾಣಿಕ್ಯ.. ಕನ್ನಡದ ಹಿರಿಯ ಹಾಸ್ಯ ನಟ, ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಖ್ಯಾತಿಯ ರಾಜು ತಾಳಿಕೋಟೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ
camera icon7
Raju Talikote death news
ಮರೆಯಾಯ್ತು ನಕ್ಕು ನಲಿಸಿದ್ದ ಮಾಣಿಕ್ಯ.. ಕನ್ನಡದ ಹಿರಿಯ ಹಾಸ್ಯ ನಟ, ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಖ್ಯಾತಿಯ ರಾಜು ತಾಳಿಕೋಟೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ
ದೇಶದ ಟಾಪ್ 10 ಸುರಕ್ಷಿತ ನಗರಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ: ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ನಗರ.. ಇದುವೇ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಿಟಿ!

Top 10 safest cities in India: ನಂಬೊ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಿಶ್ವದ ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳ ಸುರಕ್ಷತಾ ಶ್ರೇಯಾಂಕಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ. 2025 ರಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ 67 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅದರ ಅಂಕ 55.8 ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಅಬುಧಾಬಿ ವಿಶ್ವದ ಸುರಕ್ಷಿತ ನಗರವಾಗಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರ ನಂತರ, ದೋಹಾ, ದುಬೈ, ಶಾರ್ಜಾ, ತೈಪೆ, ಮನಾಮ, ಮಸ್ಕತ್, ಹೇಗ್, ಟ್ರೋಂಡ್‌ಹೈಮ್ ಮತ್ತು ಐಂಡ್‌ಹೋವನ್ ಮೊದಲ ಹತ್ತರಲ್ಲಿವೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಭಾರತದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಂಗಳೂರು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಗುಜರಾತ್‌ನ ವಡೋದರಾ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಸೂರತ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಜೈಪುರ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಮುಂಬೈ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಕೇರಳದ ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಚೆನ್ನೈ ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಣೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಚಂಡೀಗಢ ಹತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. 

ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ಅಪರಾಧ ಪ್ರಮಾಣಗಳು, ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಜನರು ಎಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಕಾರು ಕಳ್ಳತನ, ಹಲ್ಲೆ, ಕಿರುಕುಳ,  ಜನಾಂಗೀಯ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ತಾರತಮ್ಯದಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈ ಶ್ರೇಯಾಂಕಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  RSS ಸಂಘಟನೆ ನಡೆಸುವ ಬೈಠಕ್.. ಸಾಂಘಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಿಷೇಧಿಸಲು ಮನವಿ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಕರ್ಮ ಯಾರನ್ನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ; ಆರ್ ವಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಸರ್ಕಾರದ ವಾಸ್ತವ ಅಂಶವನ್ನ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ: ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

Top 10 safest citiesTop 10 safest cities in the countryList of top 10 safest cities

Trending News