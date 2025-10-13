ದೇಶದ ಟಾಪ್ 10 ಸುರಕ್ಷಿತ ನಗರಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ: ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ನಗರ.. ಇದುವೇ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಿಟಿ!

Top 10 safest cities in India: ನಂಬೊ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಿಶ್ವದ ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳ ಸುರಕ್ಷತಾ ಶ್ರೇಯಾಂಕಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ. 2025 ರಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ 67 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅದರ ಅಂಕ 55.8 ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಅಬುಧಾಬಿ ವಿಶ್ವದ ಸುರಕ್ಷಿತ ನಗರವಾಗಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರ ನಂತರ, ದೋಹಾ, ದುಬೈ, ಶಾರ್ಜಾ, ತೈಪೆ, ಮನಾಮ, ಮಸ್ಕತ್, ಹೇಗ್, ಟ್ರೋಂಡ್ಹೈಮ್ ಮತ್ತು ಐಂಡ್ಹೋವನ್ ಮೊದಲ ಹತ್ತರಲ್ಲಿವೆ.
ಭಾರತದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಂಗಳೂರು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಗುಜರಾತ್ನ ವಡೋದರಾ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಸೂರತ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಜೈಪುರ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಮುಂಬೈ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಕೇರಳದ ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಚೆನ್ನೈ ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಣೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಚಂಡೀಗಢ ಹತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ಅಪರಾಧ ಪ್ರಮಾಣಗಳು, ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಜನರು ಎಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಕಾರು ಕಳ್ಳತನ, ಹಲ್ಲೆ, ಕಿರುಕುಳ, ಜನಾಂಗೀಯ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ತಾರತಮ್ಯದಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈ ಶ್ರೇಯಾಂಕಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
