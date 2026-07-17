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Lavanya Death Case: ಕೊನೆಯ ಕರೆ, ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಹ*ತ್ಯೆ; ಲಾವಣ್ಯ ಕೊಂ*ದ ಸೈಕೋ ಪ್ರೇಮಿ ಅರೆಸ್ಟ್‌!

Chetan Arrest: ಹಂತಕ ಚೇತನ್‌ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಬಿಸಿ ರೋಡ್‌ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಲಾವಣ್ಯ ಎಂಬ ಯುವತಿಯನ್ನು ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ. ಆದರೆ ತಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಕೊನೆಗೂ ಆರೋಪಿ ಚೇತನ್‌ನನ್ನು ಘಟನೆ ನಡೆದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ..

Written ByPrajwal B
Published: Jul 17, 2026, 11:03 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 12:30 PM IST
Lavanya Death Case: ಕೊನೆಯ ಕರೆ, ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಹ*ತ್ಯೆ; ಲಾವಣ್ಯ ಕೊಂ*ದ ಸೈಕೋ ಪ್ರೇಮಿ ಅರೆಸ್ಟ್‌!
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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