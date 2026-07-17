/ Lavanya Death Case: ಕೊನೆಯ ಕರೆ, ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಹ*ತ್ಯೆ; ಲಾವಣ್ಯ ಕೊಂ*ದ ಸೈಕೋ ಪ್ರೇಮಿ ಅರೆಸ್ಟ್‌!

Chethan-Lavanya: ಆಕೆ ಇನ್ನೂ ಬಾಳಿ ಬದುಕಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಹೆಣ್ಣು, ಆತ ಈಗಷ್ಟೇ ಕಾಲೇಜು ಮುಗಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದ. ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬ ಕೂಪಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಇಂದು ದುರಂತ ಘಟನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಬಿಸಿ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ (BC Road) ನಡೆದ ಲಾವಣ್ಯ ಎಂಬ ಯುವತಿಯ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ ಸದ್ಯ ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಹಂತಕ ಚೇತನ್ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ (Chetan) ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಲಾವಣ್ಯ (Lavanya Murder) ಎಂಬ ಯುವತಿಯನ್ನು ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ. ಆದರೆ ತಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಕೊನೆಗೂ ಆರೋಪಿ ಚೇತನ್ನನ್ನು ಘಟನೆ ನಡೆದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ..
ಸಂಬಂಧಿಯಿಂದಲೇ ಯುವತಿಯ ಕೊಲೆ
ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ಖಾಸಗಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮೃತ ಯುವತಿ ಲಾವಣ್ಯ, ಬಸ್ಗಾಗಿ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಈ ವೇಳೆ ದಿಢೀರ್ ಬಂದ ಕೊಲೆಗಾರ ಚೇತನ್ ಹರಿತವಾದ ಆಯುಧ ತೆಗೆದು ರಾಕ್ಷಸಿ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಇನ್ನು ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸುವ ದೃಶ್ಯವೂ ಆ ವೇಳೆ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ಸ್ಥಳೀಯರು, ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರು ಅನ್ಯಾಯ ಎಸಗಿದ ಪಾಪಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಅಕ್ಕನ ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಕೊನೆಯ ಕರೆ!
ಸಂಬಂಧಿಕರು ಹೇಳುವಂತೆ ಲಾವಣ್ಯ ಮತ್ತು ಚೇತನ್ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ 4 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಅವರಿಬ್ಬರ ಪ್ರೀತಿ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಬೆಂಬಿಡದ ಬೇತಾಳನಂತೆ ಲಾವಣ್ಯನ ಹಿಂದೆಯೇ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಚೇತನ್ ಮತ್ತು ಲಾವಣ್ಯ ಘಟನೆ ನಡೆದ ದಿನವೂ ಒಂದೇ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮೃತ ಯುವತಿಯ ಅಕ್ಕನ ಗಂಡ ಗೌತಮ್ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿ ಚೇತನ್ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡುವಾಗ ಲಾವಣ್ಯ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅಕ್ಕನ ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. "ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಗಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ನಾವು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಷ್ಟೇಆಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಲಾವಣ್ಯ ಇದ್ದ ಬಸ್ನಲ್ಲೇ ಚೇತನ್ ಬಂದಿದ್ದ. ಆ ವಿಷಯವನ್ನು, ಚೇತನ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಲಾವಣ್ಯ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಳು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವೇಳೆ ಹೆಂಡತಿ ನನ್ನ ಬಳಿ ಲಾವಣ್ಯಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದಳು. ನಾನು ಲಾವಣ್ಯಳಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಚೇತನ್ ಕೂಡಾ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದ. ಆದರೆ ಚೇತನ್ಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡು ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಲಾವಣ್ಯ ಕಿರುಚುವ ಶಬ್ಧ ಕೇಳಿಸಿತು. ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಹತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಲಾವಣ್ಯಳನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಲಾವಣ್ಯನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಚೇತನ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಬೇಕು" ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಂತಕ ಚೇತನ್ ಅಂದರ್
ಯುವತಿ ಲಾವಣ್ಯಳನ್ನು ಕೊಂದ ಸೈಕೋ ಪ್ರೇಮಿಯನ್ನು ಬಂಟ್ವಾಳ ಪೊಲೀಸರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜುಲೈ 17 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ವಾಮಂಜೂರಿನ ಪಚ್ಚನಾಡಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಚೇತನ್ನನ್ನು ಬಂಟ್ವಾಳ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.