ಭೂಕುಸಿತ ತೆರವು ಮಂಗಳೂರು-ಬೆಂಗಳೂರು ರೈಲು ಸೇವೆ ಪುನರಾರಂಭ

Landslide clearance near edakumeri: ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಭೂಕುಸಿತ ಸಂಭವಿಸಿದ ನಂತರ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಳಿಯ ವಿವರವಾದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಎಲ್ಲಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮಾರ್ಗವು ರೈಲು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲಾಯಿತು.
ಸುರಕ್ಷತಾ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ, ನಿಯಮಿತ ರೈಲು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಅದರ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಹಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು.
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ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ, ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲಾದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಗಂಟೆಗೆ 10ಕಿ.ಮೀ ವೇಗ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರೈಲುಗಳ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಕ್ರಮೇಣ ಸಾಮಾನ್ಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ ಕಾರ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗೀಯ ರೈಲ್ವೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ (ಡಿಆರ್ಎಂ) ಮುದಿತ್ ಮಿತ್ತಲ್, ಹಿರಿಯ ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು.ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮೂಲಕ ಯೋಜಿತ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ರೈಲು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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