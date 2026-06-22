ಮೀನಿನ ನಗರಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೂವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ
ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ನೋಟೀಸ್ ಸಹ ನೀಡದೆ, ಪಾಲಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಅಂಗಡಿ ಮೇಲೆ ಜೆಸಿಬಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು ಅಂಗಡಿ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲಾ ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಘಟನೆ ಮಂಗಳೂರು ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲೇ ನಡೆದಿದೆ.
ಹೌದು, ಮಂಗಳೂರಿನ ಪಡೀಲ್ ಸಮೀಪವಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲೇ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಬೀದಿ ಬದಿಯ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಮರ ಸಾರಿರುವ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು,
ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಿವೆ.
ನಿಯಮ ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ:
ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿಯ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಯ ಬೀದಿಬದಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಹೂವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿಕಲಾಂಗ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಾದ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಮತ್ತು ಸುನೀತಾ ಎಂಬುವವರ ಸ್ಟಾಲ್ ಅನ್ನು ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಯಮ ಬಾಹಿರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಬೀದಿ ಬದಿಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಾದ ವಿಕಲಾಂಗ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಂದ್ರಹಾಸ್, ನಾನು 75% ಅಂಗ ವೈಕಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಸುಮಾರು 12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬೀದಿಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ದೋಣಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬೀದಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸಲು ನಗರಪಾಲಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರದ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನೂ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯಾವುದೇ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ಮಾಡದೆಯೇ, ನೋಟಿಸ್ ಸಹ ನೀಡದೆ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ನಿಂದ ಅಂಗಡಿ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ನಿಯಮ ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಬೀದಿ ಬದಿ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಮತ್ತೋರ್ವ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಸುನಿತಾ, ನಾನು ಅಂಗವಿಕಲೆ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಮಹಾಮಾರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಗಂಡನನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ವಿಧವೆ. ಈ ಬೀದಿ ಬದಿಯ ವ್ಯಾಪಾರವೇ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸಲು ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ, ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಕನಿಕರ ಇಲ್ಲದೆ ಅಮಾನು಼ವಾಗಿ ನನ್ನ ತಳ್ಳುಗಾಡಿಯನ್ನೂ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು ಬೀದಿಪಾಲಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಣ್ಣಿರು ಸುರಿಸಿ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದ.ಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದಿಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಸಂಘ (ಸಿಐಟಿಯು), ಸಿಪಿಐಎಂ, ಡಿವೈಎಫ್ ಐ ಮುಖಂಡರ ನಿಯೋಗವು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನೋಟೀಸ್ ಅನ್ನು ನೀಡದೆ, ಏಕಾಏಕಿ ಬಂದು ಈ ಇಬ್ಬರು ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಕಾರಣ ಏನೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರು ಪಾಲಿಕೆ ಆಡಳಿತ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡಲೇ ಸಂತ್ರಸ್ತ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ.