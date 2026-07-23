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Lavanya Chetan Case: ಲಾವಣ್ಯ ಕೊ*ಲೆ ಪ್ರಕರಣ; ಕೃತ್ಯದ ಬಳಿಕ ಆರೋಪಿ ತಂದೆ ಬಳಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಇದೊಂದೇ ಮಾತು! ಏನದು?

Lavanya Death Case: ಆರೋಪಿ ಚೇತನ್‌ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ ನಂತರ, ಆತನೇ ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಂದು ಸ್ವತಃ ತಂದೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅವರೇ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 23, 2026, 03:37 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 03:37 PM IST
Lavanya Chetan Case: ಲಾವಣ್ಯ ಕೊ*ಲೆ ಪ್ರಕರಣ; ಕೃತ್ಯದ ಬಳಿಕ ಆರೋಪಿ ತಂದೆ ಬಳಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಇದೊಂದೇ ಮಾತು! ಏನದು?

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Prajwal B

Prajwal B

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