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Mangaluru: ಆಪತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದ ದಾಸೋಹ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ರಕ್ಷಕನಾದ 5ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ; ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿಯಿಂದಲೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ

Mangaluru Student: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ (Dakshina Kannada) ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ನರಿಕೊಂಬು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಘಟನೆ ಸದ್ಯ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಭಾರೀ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಜನರು, ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ..

Written ByPrajwal B
Published: Aug 14, 2026, 06:45 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 06:45 PM IST
Mangaluru: ಆಪತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದ ದಾಸೋಹ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ರಕ್ಷಕನಾದ 5ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ; ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿಯಿಂದಲೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ

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Prajwal B

Prajwal B

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