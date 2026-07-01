ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕುಸಿದು ಮೂವರು ಸಾವು!

Mangaluru house collapses: ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯ ಅಬ್ಬರ ಜೋರಾಗಿದ್ದು, ಮಳೆ ಪರಿಣಾಮ ಕಂಕನಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಾಗುರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ತಡೆಗೋಡೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು, ಹೆಂಚಿನ ಛಾವಣಿಯ ಮನೆ ಕುಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಏಕಾಏಕಾ ತಡೆಗೊಡೆ ಕುಸಿದ ವೇಳೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರು ಮಂದಿ ಇದ್ದರು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್( NDRF) ತಂಡ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅವಶೇಷದಡಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ 14 ಅಲ್ಕಾ ಹಾಗೂ 11 ವರ್ಷದ ಅನುಷಾ ಹಾಗೂ 48 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೊರತೆಗೆದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನೂ 46ವರ್ಷದ ಶಾಂತ ಹಾಗೂ 8ವರ್ಷದ ಅನಾಮಿಕ ಚೌರಾಸಿಯಾ ಹಾಗೂ ಪರಿ ಎಂಬುವವರು ಸೇರಿ ಮೂವರು ಅವಶೇಷದಡಿ ಸಿಲುಕಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಎಂಬುವವರು ಮೂಲತಃ ಬಿಹಾರ ರಾಜ್ಯದವರಾದರಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಂಕನಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಹಿಂಭಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಈತ್ತ ನಾಗುರಿ ದುರಂತದಿಂದಾಗು ಸಚಿವ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರ ದೆಹಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನನ ವೇಳೆ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಮಂಗಳೂರು ತಲುಪಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಗಾಯಾಳುಗಳ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದಲೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವೆಚ್ಚ ಮೃತರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಇಂದೇ ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತ ನೀಡಲು ಖಾದರ್ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.