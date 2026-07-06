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ಮಂಗಳೂರು ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮೇಲೆ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಜವ್ವರ್‌!

Mangaluru Crime: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಮೊಂತಿಮಾರು ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ 17 ವರ್ಷದ ಅಪ್ರಾಪ್ರ ಬಾಲಕಿಯೊಬ್ಬಳು ಬಸ್ಸಿಗಾಗಿ ನಿಂತಿರುವಾಗ, ದುಷ್ಕರ್ಮಿಯೊಬ್ಬ ಏಕಾಏಕಿ ಬಂದು ಮಚ್ಚಿನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 06, 2026, 01:27 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 01:27 PM IST
ಮಂಗಳೂರು ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮೇಲೆ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಜವ್ವರ್‌!
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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