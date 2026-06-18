Karnataka Weather Update: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಆರ್ಭಟ ಜೋರಾಗಿದ್ದು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಮತ್ತೆ ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದೆ. ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಉಡುಪಿ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಒಳನಾಡಿನ ಬಹುತೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಹೌದು, ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಚಟುವಟಿಕೆ ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದ್ದು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು ಮಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ 21.3 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರೆ, ಮಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ 0.3 ಮಿ.ಮೀ.ನಷ್ಟು ಮಳೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಉತ್ತರ ಒಳನಾಡಿನ ವಿಜಯಪುರ ಪಿಟಿಒದಲ್ಲಿ 2.0 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರೆ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಸ್ ಮಳೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ದಕ್ಷಿಣ ಒಳನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದು ಆ ಭಾಗದ ರೈತರನ್ನು ಆತಂಕ್ಕೀಡುಮಾಡಿದೆ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿ ನಗರಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು ಇಂದು ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
AWS/ARG ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಮೂರು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
* KVK ಮಂಗಳೂರು (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ) – 41.5 ಮಿ.ಮೀ.
* ಮಂಗಳೂರು AWS – 27.0 ಮಿ.ಮೀ.
* ಹಾಸನ AWS – 23.5 ಮಿ.ಮೀ.
ಇತರೆ ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಗಳು:
ಬ್ರಹ್ಮಾವರ (ಉಡುಪಿ) – 12.5 ಮಿ.ಮೀ.
RARS ವಿಜಯಪುರ – 11.5 ಮಿ.ಮೀ.
RARS ವಿಜಯಪುರ – 9.5 ಮಿ.ಮೀ.
ಕಲಬುರಗಿ AWS – 4.0 ಮಿ.ಮೀ.
ನಾಗನಹಳ್ಳಿ KVK (ಮೈಸೂರು) – 3.0 ಮಿ.ಮೀ.
ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು (ಕೊಡಗು) – 2.5 ಮಿ.ಮೀ.
ಸುತ್ತೂರು (ಮೈಸೂರು) – 0.5 ಮಿ.ಮೀ.
ಮುಂದಿನ 24 ಗಂಟೆ ಹೇಗಿರಲಿದೆ?
ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣದಿಂದ ಮಧ್ಯಮ ಮಳೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಂದು ಐಎಂಡಿ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಒಳನಾಡಿನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಚದುರಿದ ಮಳೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಕೆಲವೆಡೆ 30-40 ಕಿ.ಮೀ. ವೇಗದ ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
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