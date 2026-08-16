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Mangaluru: ಮಂಗಳೂರು ಸಂಡೇ ಬಜಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆ ತೆರವು ಕಾರ್ಯ; ಬೀದಿಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಗರಂ

Mangaluru Sunday Bazaar: ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸಂಡೇ ಬಜಾರ್ (Mangaluru Sunday Bazaar) ವಿರುದ್ಧ ಇಂದು ಕೂಡಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೀತು. ಇದಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರ ಮೌಖಿಕ ಆದೇಶದಂತೆ ಇಂದು ಪುರಭವನದ ಬಳಿ ಸಂಡೆ ಬಜಾರ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ವ್ಯಾಪಾರ (Business) ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು.

Written ByPrajwal B
Published: Aug 16, 2026, 07:46 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 07:57 PM IST
Mangaluru: ಮಂಗಳೂರು ಸಂಡೇ ಬಜಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆ ತೆರವು ಕಾರ್ಯ; ಬೀದಿಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಗರಂ

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Prajwal B

Prajwal B

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Mangaluru: ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸಂಡೇ ಬಜಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆ ತೆರವು ಕಾರ್ಯ; ಬೀದಿಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಗರಂ
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