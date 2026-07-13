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  • /ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 35,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಂಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇತ್ಯರ್ಥ; 92.43 ಲಕ್ಷ ದಂಡ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ ಪೊಲೀಸರು!

ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 35,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಂಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇತ್ಯರ್ಥ; 92.43 ಲಕ್ಷ ದಂಡ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ ಪೊಲೀಸರು!

Traffic Fine Discount: ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಸಂಚಾರ ದಂಡದ ಮೇಲೆ ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ನಿರ್ಧಾರದ ನಂತರ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ನಡೆಸಿದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ 35,160 ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 92.43 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದಂಡವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jul 13, 2026, 04:48 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 04:48 PM IST
ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 35,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಂಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇತ್ಯರ್ಥ; 92.43 ಲಕ್ಷ ದಂಡ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ ಪೊಲೀಸರು!
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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