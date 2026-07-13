/ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 35,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಂಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇತ್ಯರ್ಥ; 92.43 ಲಕ್ಷ ದಂಡ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ ಪೊಲೀಸರು!

Traffic Fine: ರಾಜ್ಯದ ಸಂಚಾರ ದಂಡದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರು ಜಂಟಿಯಾಗಿ 50% ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಇಚಲನ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಕೇಸ್ಗಳಿಗೆ ದಂಡ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಶೇ. 50% ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ (Traffic Fine Discount) ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿತ್ತು. ಈ ರಿಯಾಯಿತಿ ಜೂನ್ 21 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಜುಲೈ 10 ರವರೆಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಸಂಚಾರ ದಂಡದ ಮೇಲೆ ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ನಿರ್ಧಾರದ ನಂತರ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ನಡೆಸಿದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ 35,160 ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 92.43 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದಂಡವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಮೇ 2026 ರವರೆಗೆ ದಾಖಲಾದ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ರಿಯಾಯಿತಿ ಜೂನ್ 21 ರಿಂದ ಜುಲೈ 10 ರವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿತ್ತು. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಮಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ದಂಡ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ,
ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದ ರಿಯಾಯಿತಿಯ ಲಾಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು 92,43,400 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ ಫೈನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ, ಈ ಮೂಲಕ ಮಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇದ್ದ 35,160 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಐ ಮೂಲಕ ಬಿತ್ತು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಫೈನ್
ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲಾದ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 18,792 ಪ್ರಕರಣಗಳು AI ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ಸಂಚಾರ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಮೂಲಕ ಪತ್ತೆಯಾದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ, ಅದೇ ರೀತಿ 16,368 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕರ್ತವ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು 224 ಚಾಲಕರ ಪರವಾನಗಿ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಸಂಚಾರ ದಂಡಗಳ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಹಲವು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫೈನ್ ಸಂಗ್ರಹ?
ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇ-ಚಲನ್ ಫೈನ್ಗಳಿಗೆ 50% ರಿಯಾಯಿತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಕೇವಲ 18 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 8.82 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಇತ್ಯರ್ಥದಿಂದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 26.37 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಆದಾಯ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.