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  • /Mangaluru Guidelines: ಹಬ್ಬ ಮಾಡೋಕೆ OK.. ಡಿಜೆ ಹಾಕೋಕೆ Not OK! ಮಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರ ಖಡಕ್‌ ವಾರ್ನಿಂಗ್‌

Mangaluru Guidelines: ಹಬ್ಬ ಮಾಡೋಕೆ OK.. ಡಿಜೆ ಹಾಕೋಕೆ Not OK! ಮಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರ ಖಡಕ್‌ ವಾರ್ನಿಂಗ್‌

Dakshina Kannada: ಈ ಸಾಲು ಸಾಲು ಹಬ್ಬಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್‌ ಇಲಾಖೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕಾಪಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಮೆರವಣಿಗೆಗಳಿಗೆ ಹಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Aug 28, 2026, 06:57 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 06:57 PM IST
Mangaluru Guidelines: ಹಬ್ಬ ಮಾಡೋಕೆ OK.. ಡಿಜೆ ಹಾಕೋಕೆ Not OK! ಮಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರ ಖಡಕ್‌ ವಾರ್ನಿಂಗ್‌

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Prajwal B

Prajwal B

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