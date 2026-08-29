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Eid Milad In School: ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈದ್‌ ಮಿಲಾದ್‌ ಆಚರಣೆಗೆ ಸಿದ್ದತೆ; ಪೋಷಕರು, ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಆಕ್ರೋಶ

Chikkamagaluru: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈದ್‌ ಮಿಲಾದ್‌ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ, ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಪಾಠ ಕಲಿಯಬೇಕಾದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೇ ಈದ್‌ ಮಿಲಾದ್‌ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿರುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 29, 2026, 01:13 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 01:21 PM IST
Eid Milad In School: ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈದ್‌ ಮಿಲಾದ್‌ ಆಚರಣೆಗೆ ಸಿದ್ದತೆ; ಪೋಷಕರು, ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಆಕ್ರೋಶ

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Prajwal B

Prajwal B

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