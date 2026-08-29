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Chikkamagaluru Rain: ಮಳೆ ಕೈಕೊಟ್ಟರೂ, ಬರಪೀಡಿತ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗವಿಲ್ಲ! ಕಾಫಿನಾಡಿನ ರೈತರ ಆಕ್ರೋಶ

Drought Affected Area: ಮಲೆನಾಡು ಹಾಗೂ ಅರೆ ಮಲೆನಾಡು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾಫಿನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನ ಬರ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶದ (Drought Affected Area) ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿರುವುದು ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅವು ಯಾವ ತಾಲೂಕು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.

Written ByPrajwal B
Published: Aug 29, 2026, 07:22 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 07:22 PM IST
Chikkamagaluru Rain: ಮಳೆ ಕೈಕೊಟ್ಟರೂ, ಬರಪೀಡಿತ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗವಿಲ್ಲ! ಕಾಫಿನಾಡಿನ ರೈತರ ಆಕ್ರೋಶ

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Prajwal B

Prajwal B

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