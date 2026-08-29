/Chikkamagaluru Rain: ಮಳೆ ಕೈಕೊಟ್ಟರೂ, ಬರಪೀಡಿತ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗವಿಲ್ಲ! ಕಾಫಿನಾಡಿನ ರೈತರ ಆಕ್ರೋಶ

Chikkamagaluru: ಈ ಬಾರಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ (Monsoon Rain) ರಾಜ್ಯದ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅನ್ನದಾತನ ಅಳಲು ಹೇಳ ತೀರದಂತಾಗಿದೆ.. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಲೆನಾಡು ಹಾಗೂ ಅರೆ ಮಲೆನಾಡು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾಫಿನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನ ಬರ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶದ (Drought Affected Area) ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿರುವುದು ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅವು ಯಾವ ತಾಲೂಕು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಬರ ಪೀಡಿತ ತಾಲೂಕುಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು 101 ತಾಲೂಕನ್ನ ಬರ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ.. ಆದ್ರೆ ಮಲೆನಾಡು, ಅರೆ ಮಲೆನಾಡನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾಫಿ ನಾಡು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನ ಬರಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಅರೆಮಲೆನಾಡಿನ ಹಿಂದುಳಿದ ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬರಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡದ ಹಿನ್ನಲೆ ರೈತರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಹೌದು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಲ ಗ್ರಾಮಗಳು, ಕಡೂರು, ಭಾಗದ ರೈತರು ಮಳೆಯಿಲ್ಲದೇ ಚಿಂತೆಗೀಡಾಗಿದ್ದು ಹೀಗಾಗಿ ಕಡೂರು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲೂಕನ್ನು ಬರ ಪೀಡಿತ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ರೈತರು ಆಗ್ರಹ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಡೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ದತ್ತಣ್ಣ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, 20 ಹಳ್ಳಿಗಳ ನಡುವೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಗಿ ಬಂದು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕೂಡಲೇ ಘೋಷಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಅರೆಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬರಪೀಡಿತ ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡದ ಹಿನ್ನಲೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.. ಇದರ ನಡುವೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವರದಿ ಅನ್ವಯ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ನೈಜ ಬರ ಪೀಡಿತ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀಡದೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೇಜವ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದು, ರೈತರ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ವಿರುದ್ದವು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ....