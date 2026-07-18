/ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಅರ್ಹತೆ ಮರು ಪರಿಶೀಲನೆ ಕಾರ್ಯ!.. ಸಮೀಕ್ಷೆ ವೇಳೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆ ಬೇಕು?

Gruha Jyothi: ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಅರ್ಹತೆ ಮರು ಪರಿಶೀಲನೆ ಕಾರ್ಯ ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆ ವೇಳೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳು ಇರಬೇಕು ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ.
ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೇವಲ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿದುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲ ಸೆಸ್ಕ್ ಇಲಾಖೆ ಮರು ಪರಿಶೀಲನಾ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು 1,58,588 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿದ್ದು ಪ್ರಸ್ತುತ 22,351 ಮನೆಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿದಿದೆ. ಇದರ ಪೈಕಿ ಕೊಡುಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಮನೆ ಮೆನ ಸಮೀಕ್ಷೆ ವೇಳೆ ತಮ್ನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಿದ್ದವಿರುವಿದು ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವಕಾಂಕ್ಷಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಯ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುವಿಗಳ ಮರುಪರಿಶೀಲನಾ ಕಾರ್ಯ ಬಿರುಸುಗೊಂಡಿದೆ. ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮನೆ-ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. . ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು 1,58,588 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿದ್ದು ಪ್ರಸ್ತುತ 22,351 ಮನೆಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು ಶೇಕಡಾ
14.09ರಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ಕೀಮ್ 2023ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನ ಮರುಶೀಲಿಸುವನ ಸಲುವಾಗಿ ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ ಈ ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವಿಶೇಷ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ದಾಖಲಿಸುವುದರ ಜತೆಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣಾ ಪತ್ರವನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಸ್ಕ್ ಮೀಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮನೆ ಮನೆ ಭೇಟಿ ವೇಳೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಈ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
* ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್
* ಇತ್ತೀಚಿನ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್
* ಭಾವಚಿತ್ರ
*ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ
*ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್
*ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್
*ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ
*ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವವರು ಬಾಡಿಗೆ ಪತ್ರ
ಈ ಮೇಲಿನ ದಾಖಲೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ ಯೋಜನೆಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ. ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 42716 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿದ್ದು, 4.490 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕುಶಾಲನಗರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 37,567 ಸಂಪರ್ಕಗಳಲ್ಲಿ3,348, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 25,789 ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ 6,579, ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ 25,278 ಸಂಪರ್ಕಗಳಲ್ಲಿ 3,771 ಹಾಗೂ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ 27,238 ಸಂಪರ್ಕಗಳಲ್ಲಿ 4,163 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಅರ್ಹತೆ ಮರು ಪರಿಶೀಲನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ತೂಡಗುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾಗಿದೆ. ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತೆರಳಿ ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಅರ್ಹತೆ ಮರು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.