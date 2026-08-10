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Mangaluru Crime: ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತಡರಾತ್ರಿ ರೌಡಿಶೀಟರ್‌ನ ಗೂಂಡಾಗಿರಿ; ಕೃತ್ಯದ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆ

Mangaluru Viral Video: ಮಂಗಳೂರಿನ ಉಳ್ಳಾಲ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಡರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಭೀಕರ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಲ್ವಾರು ಹಿಡಿದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ರೌಡಿಶೀಟರ್ (Rowdy-sheeter) ಒಬ್ಬ ಬೆದರಿಸಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸದ್ಯ ರೌಡಿಶೀಟರ್‌ ಶಾಕೀರ್‌ (Shakeer) ಎಂಬಾತನನ್ನು ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 10, 2026, 05:03 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 05:03 PM IST
Mangaluru Crime: ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತಡರಾತ್ರಿ ರೌಡಿಶೀಟರ್‌ನ ಗೂಂಡಾಗಿರಿ; ಕೃತ್ಯದ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆ

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Prajwal B

Prajwal B

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