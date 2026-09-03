ಸದ್ಯ ಜೀವಂತವಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಎಸ್ಐಆರ್ ಕರಡು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ʼಮರಣʼ ಎಂದು ನಮೂದಿಸಿರುವ ವಿದ್ಯಮಾನ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುವ ಬಿಜೈ ಪ್ರದೇಶದ ನಿವಾಸಿ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಜೋಸೆಫ್ ರೇಗೋ ಅವರನ್ನು ಎಸ್ಐಆರ್ ಕರಡು ಪಟ್ಟಿಯ ಗಣತಿ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸದೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂಬ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ ʼಮರಣʼ ಎಂದು ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನನ್ನನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಕೊಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ... ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ?
ಈ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಮತದಾರ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಜೋಸೆಫ್ ರೇಗೋ, ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಇಲ್ಲೇ. ನನಗೆ ವೋಟರ್ ಐಡಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಕೆಲ ಕಾಲ ಗಲ್ಫ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಊರಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ವೇಳೆ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ವೇಳೆ ನೊ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಫೌಂಡ್ ಎಂದು ಕಂಡು ಬಂತು. ಅಲ್ಲದೆ ಗಣತಿ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸದೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂಬ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ ʼಮರಣʼ ಎಂದು ನಮೂದಿಸಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಯಾವ ನ್ಯಾಯ? ನಾನಿನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ನನ್ನನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಕೊಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ? ಬಿಎಲ್ಒ ಬಳಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದು ನನ್ನ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದವರ ತಪ್ಪು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರ ಕಚೇರಿಗೆ ಅಲೆದಾಡಿದೆ. ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಾನು ಮತವನ್ನೂ ಚಲಾಯಿಸಿರುವೆ. ಇಷ್ಟಾದರೂ ನನ್ನನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ:
ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಡಿಸಿ, ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಜೋಸೆಫ್ ರೇಗೂ ಇವರ ಹೆಸರನ್ನು ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವುದಾಗಿ ಬಿ.ಎಲ್.ಒ ರವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರವ ತಕ್ಷಣ ದಿನಾಂಕ 29.08.2026 ರಂದು ಮತದಾರರ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಯವರು ಹಾಗೂ ಬಿ.ಎಲ್.ಒ ರವರು ಖುದ್ದಾಗಿ ಮತದಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಬಿ.ಎಲ್.ಒ App ಮುಖಾಂತರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತಗಟ್ಟೆ ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 24 ರಲ್ಲಿ ಮತದಾರರಾಗಿ ಶ್ರೀ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಜೋಸೆಫ್ ರೇಗೂ ಇವರ ಹೆಸರು ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.