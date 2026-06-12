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Dharmasthala Miracle: ಅಂದು ಸತೀಶ್‌, ಇಂದು 'ಸಲೀಂ'; 26 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಪವಾಡ


Dharmasthala Satish: ಮನೆಯ ಕಿರಿಕಿರಿ, ಸರ್ಕಸ್‌ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಬಾಲಕ, ಸೀದಾ ಹೋಗಿದ್ದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಾಲಕನಾಗಿ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಸತೀಶ್‌ ಬರೋಬ್ಬರಿ 26 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ.  ಆದರೆ ಇದೀಗ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸತೀಶ್‌ ಅಲಿಯಾಸ್‌ ಸಲೀಂ, ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Jun 12, 2026, 04:14 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 04:14 PM IST
Dharmasthala Miracle: ಅಂದು ಸತೀಶ್‌, ಇಂದು 'ಸಲೀಂ'; 26 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಪವಾಡ

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Prajwal B

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ಅಂದು ಸತೀಶ್‌, ಇಂದು 'ಸಲೀಂ'; 26 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಪವಾಡ
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