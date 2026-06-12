Dharmasthala Mystery Story: ತಾಯಿ-ಮಗನ ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿಸಾಟಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಮೀರಿದ ಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮಾತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯೆಂಬಂತೆ ಇದೀಗ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಪವಾಡವೇ ನಡೆದಿದೆ. 26 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಇದೀಗ ಮರಳಿ ತವರು ಸೇರಿದ್ದಾನೆ. ಹೌದು, ಅದು 2000ನೇ ಇಸವಿ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ (Dharmasthala) ಲಕ್ಷದೀಪೋತ್ಸವದಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಲೈಟುಗಳು, ಸರ್ಕಸ್ ಟೆಂಟುಗಳು, ತಿಂಡಿ ಅಂಗಡಿಗಳಿಂದ ಜಗಮಗ ಅಂತಿತ್ತು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಸ್ ಕಂಪನಿಯೊಂದು ಬಂದಿತ್ತು. ಸರ್ಕಸ್ ಲೋಕದ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಬಾಲಕ, ಮನೆಯ ಕಿರಿ ಕಿರಿ ಸಹಿಸಲಾಗದ ಬಾಲಕ ಊರು ಬಿಟ್ಟೇ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸತೀಶನ (Dharmasthala Sathish Story) ಲೈಫೇ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ.
ಹೌದು, ಮನೆಯ ಕಿರಿಕಿರಿ, ಸರ್ಕಸ್ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಬಾಲಕ, ಸೀದಾ ಹೋಗಿದ್ದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಾಲಕನಾಗಿ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಸತೀಶ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ 26 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸತೀಶ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಸಲೀಂ, ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸತೀಶ್ ಆಗಿದ್ದವರು ಅಲೀಂ ಆಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಊರೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದವರು, ಮರಳಿ ತವರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಈ ಕುರಿತ ರೋಚಕ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
ಸತೀಶ್ ಆಗಿದ್ದವರು ಸಲೀಂ ಆಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಲಕ್ಷದೀಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಸ್ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಯುವಕ, ನೇರವಾಗಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟೇ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. 2000ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ತೊಟ್ಟ ಬಟ್ಟೆ, ಒಂದೆರಡು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋದವನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ತೆರಳಿದ ಸತೀಶ್, ನಂತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ. ಜೊತೆಗೆ ಹೋದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮರಳಿ ಬಂದರೂ, ಸತೀಶ್ ಮಾತ್ರ ಹಿಂತಿರುಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೆಡೆ ತಾಯಿಗೆ ಮಗ ಕಾಣೆಯಾದ ಚಿಂತೆ, ಮನೆಯವರಲ್ಲಿ ಮರಳಿ ಬರುತ್ತಾನೆಂಬ ಭರವಸೆ ಎಲ್ಲವೂ ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಕಾಡುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ಆದೆ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಸತೀಶ್, ಸಲೀಂ ಅಬ್ದುಲ್ ಅನ್ಸಾರಿಯಾಗಿ (Saleem Abdul Ansari) ಬದಲಾದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಅಲ್ಲಿಯೇ ತಲಿಮಾ ಎಂಬ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಖುಷಿ ಮತ್ತ ಆಜಂ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಸುಖ ಸಂಸಾರ ಜೀವನ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡು ದಶಗಳಿಂದ ಕರಾವಳಿಯನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು, ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನೇ ಮರೆತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಲೀಂ ಇದೀಗ ಮರಳಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತೃಭಾಷೆ ತುಳು, ಕನ್ನಡವನ್ನೇ ಮರೆತು, ಹುಟ್ಟೂರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದ ಸತೀಶ್ (ಸಲೀಂ), ಸದ್ಯ ಹಿಂದಿ ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿ, ಸಹೋದರರನ್ನು, ಕುಟುಂಬವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟ ಸತೀಶ್, ಇದೀಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಸಲೀಂ ಆಗಿ ಹೊಸ ಜೀವನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಲ್ಲದ ತಾಯಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟ ದೇವರು!
ಇನ್ನು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಿಂದ ಸತೀಶ್ ಕಾಣೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಆತನ ತಾಯಿ ಅಕ್ಕು ನಿರಂತರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. ದೈವ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಹಿತ್ತ ಹರಕೆ ಎಷ್ಟೋ, ವಿಚಾರಿಸಿದ ಕಥೆಗಳೆಷ್ಟೋ, ದೇವಾಲಯಗಳ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಗಳೆಷ್ಟೋ.... ಆದರೆ ಇದೀಗ ಕೊನೆಗೂ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟ ದೇವರು, ದೈವ ನುಡಿಗಳು ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. ತಾಯಿಯ ಆಸೆಯಂತೆ ಮಗ ಸತೀಶ್ ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ತಾಯಿ, ಸಹೋದರರನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
ಭಾಷೆ ಮರೆತರೂ, ಊರು ಮರೆಯದ ಸತೀಶ್ (ಸಲೀಂ)!
ಜೂನ್ 9 ರಂದು ಸಲೀಂ ಅಲಿಯಾಸ್ ಸತೀಶ್ ಅವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಲೀಂಗೆ ತನ್ನ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳು ಮರುಕಳಿಸಿದೆ. ತಾನು ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರಸ್ತೆಗಳು, ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಮೈದಾನಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಯವರು ಸತೀಶ್ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಅಂಗಡಿಯವರ ಬಳಿ ಮಾತಾಡಿದ ಸಲೀಂ, ನಂತರ ಮನೆಯವರ ಜೊತೆಗೂ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿ ತನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ತಾಯಿಯ ಆಸೆ, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಭರವಸೆ ಕೊನೆಗೂ ಈಡೇರಿದೆ. ಬಾಲಕನಾಗಿದ್ದವರು ಇದೀಗ ಗಡ್ಡಧಾರಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಿ ಹುಟ್ಟೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಗನನ್ನು ನೋಡಿದ ತಾಯಿ ತಬ್ಬಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟರು. ಇಬ್ಬರ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿತ್ತು, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳು. ತಾಯಿಯ ಭಾವನೆಗಳೇ ಹೇಳುತ್ತಿತ್ತು.. ಆಕೆಗೆ ಮಗನನ್ನು ನೋಡು ಆಸೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಎಂಬುದು. ಶಬರಿ ರಾಮನಿಗಾಗಿ ಕಾದಂತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಅಶೋಕನಗರ ತಾಯಿಯೊಬ್ಬಳು ಮಗನಿಗಾಗಿ ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದಲು.