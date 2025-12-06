English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • ಮಂಗಳೂರು ನ್ಯೂಸ್
  • ಮಗುವಿನ ಮುಖ ನೋಡುತ್ತಲೇ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಭಯ! ಕಂದಮ್ಮನ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಬೇಕಿದ್ದ ತಂದೆಯ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ

ಮಗುವಿನ ಮುಖ ನೋಡುತ್ತಲೇ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಭಯ! ಕಂದಮ್ಮನ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಬೇಕಿದ್ದ ತಂದೆಯ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ

Father death: ಮಗು ತೊಟ್ಟಲಿಗೆ ಹಾಕುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುನ್ನ ಅಪ್ಪ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡ ತಂದೆ..

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Dec 6, 2025, 12:55 PM IST
  • ಮಗು ತೊಟ್ಟಲಿಗೆ ಹಾಕುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುನ್ನ ತಂದೆಯ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ
  • ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ಹೇನು ಗೊತ್ತಾ..!

Trending Photos

ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ... ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಡಬಲ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌; ದುಡ್ಡಿನ ಮಳೆಯನ್ನೇ ಸುರಿಸಲಿದ್ದಾನೆ ಗುರುದೇವ
camera icon8
Gajkesari Yoga
ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ... ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಡಬಲ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌; ದುಡ್ಡಿನ ಮಳೆಯನ್ನೇ ಸುರಿಸಲಿದ್ದಾನೆ ಗುರುದೇವ
ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌- ಕಾಜೋಲ್ ಏನ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಮತ್ತೆ ಒಂದಾದ್ರಾ ಈ ಕ್ಯೂಟ್‌ ಜೋಡಿ?
camera icon5
ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌- ಕಾಜೋಲ್ ಏನ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಮತ್ತೆ ಒಂದಾದ್ರಾ ಈ ಕ್ಯೂಟ್‌ ಜೋಡಿ?
ಕುಡಿಯುವ ಮುನ್ನ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆರಳದ್ದಿ ಕೆಲವು ಹನಿಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸುವುದೇಕೆ? ಮದ್ಯಪ್ರಿಯರಿಗೂ ಈ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ.
camera icon6
alcohol
ಕುಡಿಯುವ ಮುನ್ನ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆರಳದ್ದಿ ಕೆಲವು ಹನಿಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸುವುದೇಕೆ? ಮದ್ಯಪ್ರಿಯರಿಗೂ ಈ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ವೀರ ಕನ್ನಡಿಗ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್–2025: ರಾಜ್ಯದ ಕೀರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ!
camera icon7
Veera Kannadiga Awards-2025
ವೀರ ಕನ್ನಡಿಗ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್–2025: ರಾಜ್ಯದ ಕೀರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ!
ಮಗುವಿನ ಮುಖ ನೋಡುತ್ತಲೇ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಭಯ! ಕಂದಮ್ಮನ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಬೇಕಿದ್ದ ತಂದೆಯ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ:  ಮಗು ತೊಟ್ಟಲಿಗೆ ಹಾಕುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುನ್ನ ಅಪ್ಪ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡ ತಂದೆ..

Add Zee News as a Preferred Source

ವ್ಯಕ್ತಿಯೊರ್ವ ತನ್ನ ಮಗುವಿನ ನಾಮಕರಣದ ಮುನ್ನ ಲೋಕವನ್ನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗೆ ಹೊಸ ಸದಸ್ಯ ಆಗಮನದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆ ಪುಟ್ಟ ಕಂದಮ್ಮಗೆ ಇನ್ನೇನು ಪ್ರಪಂಚ ನೋಡುವ ಆಸೆ  ಹೊತ್ತು ಬಂದಿದೆ.. ಕಣ್ತೆರೆದು ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ನೋಡೋ ಹಂಬಲದಲ್ಲಿತ್ತು ಅಷ್ಟೋತ್ತಿಗೆ ಮಗುವಿನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದುರಂತ ನಡೆದಿದೆ.. 

ಸಂಜಯ್‌ ಯಾನೆ ಮುನ್ನಾ ಎಂಬಾತ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತನ್ನ  ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಈತನ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಆಗಮನವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಪುಟ್ಟು ಕಂದಮ್ಮನ ಆಗಮನನಿಂದ ಸಂಜಯ್‌ಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಒಲಿಯುತ್ತೆ ಅಂತಾ ಅಂದು ಕೊಂಡಿದ್ದು.ಇನ್ನಾದರು ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನ ನಡೆಸಬಹುದು ಅಂತಾ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ..ವಿಧಿಯಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಜಯ್‌ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಗುವಿನ ನಾಮಕರಣ ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮವನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆದ್ರೆ ಅದೇನಾಯ್ತುಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲೇ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಮರವೊಂದಕ್ಕೆ ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಘಟನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಲ್ಲೆಯ
ಮೂಡಬಿದರೆಯ ಕಲ್ಲಬೆಟ್ಟುವಿನ ನೀರಲ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಸಂತಸದಲ್ಲಿದ್ದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಸೂತಕದ ಛಾಯೆ ಮೂಡಿದೆ.. ಸದ್ಯ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಸಂಜಯ್‌ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ದರಂತೆ ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋದಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಸಂಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ..ಪುಟ್ಟ ಕಂದಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಎಂದು ಕರೆಯೋ ಮುನ್ನ ತಂದೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಮಗು ತಬ್ಬಲಿಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ನಡೆದ ವಿವಾಹ.. ಮದುವೆ ಪೋಟೋಸ್‌ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್!‌

 

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Mangalorȩ father deatḩ son nameing ceremony̧ Father death moodubidire

Trending News