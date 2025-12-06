ಮಗುವಿನ ಮುಖ ನೋಡುತ್ತಲೇ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಭಯ! ಕಂದಮ್ಮನ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಬೇಕಿದ್ದ ತಂದೆಯ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ: ಮಗು ತೊಟ್ಟಲಿಗೆ ಹಾಕುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುನ್ನ ಅಪ್ಪ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡ ತಂದೆ..
ವ್ಯಕ್ತಿಯೊರ್ವ ತನ್ನ ಮಗುವಿನ ನಾಮಕರಣದ ಮುನ್ನ ಲೋಕವನ್ನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗೆ ಹೊಸ ಸದಸ್ಯ ಆಗಮನದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆ ಪುಟ್ಟ ಕಂದಮ್ಮಗೆ ಇನ್ನೇನು ಪ್ರಪಂಚ ನೋಡುವ ಆಸೆ ಹೊತ್ತು ಬಂದಿದೆ.. ಕಣ್ತೆರೆದು ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ನೋಡೋ ಹಂಬಲದಲ್ಲಿತ್ತು ಅಷ್ಟೋತ್ತಿಗೆ ಮಗುವಿನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದುರಂತ ನಡೆದಿದೆ..
ಸಂಜಯ್ ಯಾನೆ ಮುನ್ನಾ ಎಂಬಾತ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಈತನ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಆಗಮನವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಪುಟ್ಟು ಕಂದಮ್ಮನ ಆಗಮನನಿಂದ ಸಂಜಯ್ಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಒಲಿಯುತ್ತೆ ಅಂತಾ ಅಂದು ಕೊಂಡಿದ್ದು.ಇನ್ನಾದರು ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನ ನಡೆಸಬಹುದು ಅಂತಾ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ..ವಿಧಿಯಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಜಯ್ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಗುವಿನ ನಾಮಕರಣ ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮವನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆದ್ರೆ ಅದೇನಾಯ್ತುಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲೇ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಮರವೊಂದಕ್ಕೆ ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಘಟನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಲ್ಲೆಯ
ಮೂಡಬಿದರೆಯ ಕಲ್ಲಬೆಟ್ಟುವಿನ ನೀರಲ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಸಂತಸದಲ್ಲಿದ್ದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಸೂತಕದ ಛಾಯೆ ಮೂಡಿದೆ.. ಸದ್ಯ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಸಂಜಯ್ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ದರಂತೆ ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋದಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಸಂಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ..ಪುಟ್ಟ ಕಂದಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಎಂದು ಕರೆಯೋ ಮುನ್ನ ತಂದೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಮಗು ತಬ್ಬಲಿಯಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ನಡೆದ ವಿವಾಹ.. ಮದುವೆ ಪೋಟೋಸ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್!