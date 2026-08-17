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  • /Karwar: ಭಕ್ತಿ ಇರಲಿ, ಹಾಲು ವ್ಯರ್ಥವಾಗದಿರಲಿ; ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಗೆ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

Karwar: ಭಕ್ತಿ ಇರಲಿ, ಹಾಲು ವ್ಯರ್ಥವಾಗದಿರಲಿ; ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಗೆ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

Nag Panchami: ಕಾರವಾರದ ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಯಾದ ಆಶಾ ನಿಕೇತನದಲ್ಲಿ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿನೂತನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. 
 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 17, 2026, 10:05 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 10:05 PM IST
Karwar: ಭಕ್ತಿ ಇರಲಿ, ಹಾಲು ವ್ಯರ್ಥವಾಗದಿರಲಿ; ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಗೆ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

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Prajwal B

Prajwal B

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