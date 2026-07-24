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Chikkamagaluru: ಚಲಿಸುವ ಬಸ್ಸಿನಿಂದ ಇಳಿಯಲು ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ! ಭಯಾನಕ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆ

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು (Chikkamagaluru) ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಬಸ್ಸಿನಿಂದ ಇಳಿಯಲು ಹೋಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೋರ್ವ ದಿಢೀರ್‌ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. 
 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 24, 2026, 03:22 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 03:22 PM IST
Chikkamagaluru: ಚಲಿಸುವ ಬಸ್ಸಿನಿಂದ ಇಳಿಯಲು ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ! ಭಯಾನಕ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆ

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Prajwal B

Prajwal B

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