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Mangaluru: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಿಮಗಿದು ಸುವರ್ಣವಕಾಶ; ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿ ₹5,000 ಗೆಲ್ಲಿ!

Brahmarshi Sree Narayana Guru: ಪ್ರತೀ ವರ್ಷವೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ (Dakshina Kannada) ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಭಕ್ತಿ-ಭಾವದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವರ್ಷವೂ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ 172ನೇ ಜನ್ಮಜಯಂತಿ (Brahmarshi Sree Narayana Guru) ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಬಿಲ್ಲವರ ಯೂನಿಯನ್ ಹಾಗೂ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ‘ಗುರುಚಿತ್ತಾರ-2026’ (Guru Chittara 2026) ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 19, 2026, 11:08 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 11:08 PM IST
Mangaluru: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಿಮಗಿದು ಸುವರ್ಣವಕಾಶ; ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿ ₹5,000 ಗೆಲ್ಲಿ!

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Prajwal B

Prajwal B

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