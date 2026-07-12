Two students drown in Sirsi, Uttara Kannada; ಡ್ಯಾಮ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಈಜಾಡಲು ಹೋಗಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟಂತಹ ಹೃದಯ ವಿದ್ರಾವಕ ಘಟನೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಂಚಳ್ಳಿ ಸಮೀಪದ ಮಾಸ್ತಿಜಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಮೃತಪಟ್ಟ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರು ಆಗಿದ್ದು ಈಜಲು ಎಂದು ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಇಬ್ಬರು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಸಾ*ವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಓರ್ವನನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ.
ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರು ಮೂಲತಹ ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿನ್ನುರು ಗ್ರಾಮದ ಹರ್ಷಾ ಮಂಜುನಾಥ ನಾಯ್ಕ (19) ಮತ್ತು ಇವರ ಸಹೋದರ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಸ್ತಿಜಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮದನ ಗಜಾನನ ನಾಯ್ಕ (16) ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹರ್ಷಾ ಉಡುಪಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಮದನ್ ಶಿರಸಿ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಥಮ ಪಿಯುಸಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದನು. ಮದನ್ನನ್ನು ಉಂಚಳ್ಳಿಯ ಮಾಸ್ತಿಜಡ್ಡಿ ಕುಟುಂಬವೊಂದು ದತ್ತು ಪಡೆದಿತ್ತು.
ಕಾಲೇಜು ರಜೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಹರ್ಷಾ, ತನ್ನ ಸಹೋದರ ಮದನ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದನು. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಹ್ನಾ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಮನೆ ಬಳಿಯೇ ಇರುವ ತೋಟದ ಕೆಳಗಿಗಿನ ಸಣ್ಣದಾದ ಡ್ಯಾಮ್ಗೆ ಈಜಾಡಲು ಎಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಈಜಬೇಕು ಎಂದು ಇಬ್ಬರೂ ನೀರಿಗಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಮದನ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಿರುವದನ್ನು ನೋಡಿದ ಅಣ್ಣ ಹರ್ಷಾ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ವಿಧಿಯೇ ಬೇರೆ ಬರೆದಿದ್ದರಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ ಪೋಲಿಸರು ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಮೃತದೇಹಗಳು ಕಾಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಾರಿಕಾಂಬಾ ಲೈಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯ ಪಡೆದು ಎರಡು ದೇಹಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ಲೈಫ್ ಗಾರ್ಡ್ನ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಗೋಪಾಲ ಗೌಡ, ರಾಜು ಮಡಿವಾಳ, ಪ್ರದೀಪ್ ಎಸಳೆ, ದೀಪಕ್ ಕಾನಡೆ ಹಾಗೂ ದರ್ಶನ ಕಬ್ಬೆ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.