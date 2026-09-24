/ಶಾರ್ಜಾದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹ*ತ್ಯೆ; ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಪೊಲೀಸರ ಮೊರೆ ಹೋದ ಸಹೋದರ

Udupi Man Sharjah Murder Case: ಶಾರ್ಜಾದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಾಪುರ ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ಹ*ತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಹಾಯ ಕೋರಿ ಮೃತರ ಸಹೋದರ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತರನ್ನ ಕುಂದಾಪುರದ ಅಲ್ವಿನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂದರ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಾರ್ಜಾದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 14 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು, ಅಲ್ಲಿನ ಟರ್ಮಿನಲ್-2ರಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಅಲ್ವಿನ್ ಜುಲೈ 20ರಂದು ತಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಅನಿಲ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಂದರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ನಿಂದ ಕೆಲವು ಸಂದೇಶಗಳು ಬಂದಿದ್ದರೂ, ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿತ್ತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ವಿನ್ ಫೋನ್ ಕರೆ ಅಥವಾ ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮೂಲಕವೇ ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಕೇವಲ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ಸಂದೇಶಗಳು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಕುಟುಂಬದವರು ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಕರೆ ಮಾಡಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕವೂ ಅಲ್ವಿನ್ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದ ಕಂಪನಿ
ಅಲ್ವಿನ್ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದವರು ಶಾರ್ಜಾದಲ್ಲಿದ್ದ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ಬರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ವಿಚಾರಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಅಲ್ವಿನ್ ವಾಸವಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದಾಗ, ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಾಚ್ಮನ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರೆಂದು ಕುಟುಂಬ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದೇ ಮಾಹಿತಿ ಅಲ್ವಿನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದಲೂ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದೊರೆತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಲ್ವಿನ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕುಟುಂಬದವರು ತಿಳಿಸಿದ ನಂತರ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು. ಆಗ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಯುಎಇಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬದವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಶಾರ್ಜಾದಲ್ಲಿ ನಾಪತ್ತೆ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು.
ಕಾರಿನ ಡಿಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆ
ನಾಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯ ನಡುವೆ ಆಗಸ್ಟ್ 12ರಂದು ಅಲ್ವಿನ್ ಅವರ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು. ಒಮಾನ್ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರು ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಕಾರ, ಮೃತದೇಹವನ್ನ ಒಂಬತ್ತು ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಎರಡು ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಡಿಎನ್ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ಮೃತದೇಹ ಅಲ್ವಿನ್ ಅವರದ್ದೇ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಾರ್ಜಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವೂ ದೊರೆತಿದೆ. ಶಾರ್ಜಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ನ ಫೊರೆನ್ಸಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಎದೆಗೆ ಇರಿತದಿಂದ ಅಲ್ವಿನ್ ಮೃತಪಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಮೃತದೇಹವನ್ನ ತುಂಡು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದ ನಿಖರ ಕಾರಣ, ಆರೋಪಿಗಳ ಗುರುತು ಮತ್ತು ಹ*ತ್ಯೆಯ ಉದ್ದೇಶದ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
ಪತ್ನಿ, ಪುತ್ರನೂ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ
ಅಲ್ವಿನ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಟೀನಾ ಕುಂದರ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪುತ್ರನೂ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕುಟುಂಬದವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟೀನಾ ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಪುತ್ರ 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಪುತ್ರನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಬಹುದು ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿದ್ದರೂ, ಇದನ್ನ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಪತ್ನಿಗೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರವಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೂ ಇದುವರೆಗೆ ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣವಿಲ್ಲ.
ಉಡುಪಿ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಸಹಾಯದ ಭರವಸೆ
ಅಲ್ವಿನ್ ಅವರ ಸಹೋದರ ಅನಿಲ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಂದರ್ ಅವರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಂದು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಹರಿರಾಮ್ ಶಂಕರ್ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಾರ್ಜಾ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯಲು ನೆರವು ನೀಡುವಂತೆ ಅವರು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಉಡುಪಿ ಎಸ್ಪಿ ಪ್ರಕಾರ, ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಲೆಟರ್ ರೊಗೇಟರಿ, ರೆಡ್ ಕಾರ್ನರ್ ನೋಟಿಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ಪೋಲ್ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕೃತ ಮನವಿ ಬಂದ ಬಳಿಕವೇ ಉಡುಪಿ ಪೊಲೀಸರು ನೇರವಾಗಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸದ್ಯ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಲು ದುಬೈ ಕಾನ್ಸುಲೇಟ್ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಂಟರ್ಪೋಲ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೂ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ವಿನ್ ಅವರ ಮೃತದೇಹವನ್ನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಂದು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲು ಕುಟುಂಬ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಹ*ತ್ಯೆಯ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ, ಆರೋಪಿಗಳು ಯಾರು ಹಾಗೂ ಪತ್ನಿ-ಪುತ್ರನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಶಾರ್ಜಾ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಉತ್ತರ ಸಿಗಬೇಕಿದೆ.