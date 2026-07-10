ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ದೃಶ್ಯ ನೋಡಲು ಹೋದಾಗ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹುಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ದೃಶ್ಯ ನೋಡಲು ಹೋದಾಗ ಹುಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಲಗದ್ದೆ ಕವಿಕಲ್ ಮಠದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಲಿರಾಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ವಾಹನವನ್ನು ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿದ್ದು, ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹುಲಿ ಕಂಡು ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ದೃಶ್ಯ ನೋಡಲು ಹೋದಾಗ ಹುಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿರುವ ಘಟನೆಯನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಹುಲಿ ಕಂಡು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿದೆ.
ಹೊಲಗದ್ದೆ ಕವಿಕಲ್ ಮಠದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಹುಲಿ ಕಂಡಿರುವುದು ಮುತ್ತೋಡಿ ಅರಣ್ಯ ವಲಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ನಿವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಹುಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಹೊಲಗದ್ದೆಗೆ ತೆರಳಲು ಸಹ ಭಯಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.