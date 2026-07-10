ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ದೃಶ್ಯ ನೋಡಲು ಹೋದಾಗ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹುಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ

Published by: Yashaswini V | Jul 10, 2026

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ದೃಶ್ಯ ನೋಡಲು ಹೋದಾಗ ಹುಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಲಗದ್ದೆ ಕವಿಕಲ್ ಮಠದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

Published by: Yashaswini V | Jul 10, 2026

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಲಿರಾಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ವಾಹನವನ್ನು ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿದ್ದು, ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹುಲಿ ಕಂಡು ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Published by: Yashaswini V | Jul 10, 2026

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ದೃಶ್ಯ ನೋಡಲು ಹೋದಾಗ ಹುಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿರುವ ಘಟನೆಯನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

Published by: Yashaswini V | Jul 10, 2026

ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಹುಲಿ ಕಂಡು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿದೆ.

Published by: Yashaswini V | Jul 10, 2026

ಹೊಲಗದ್ದೆ ಕವಿಕಲ್ ಮಠದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್‌ ಗಾತ್ರದ ಹುಲಿ ಕಂಡಿರುವುದು ಮುತ್ತೋಡಿ ಅರಣ್ಯ ವಲಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ನಿವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

Published by: Yashaswini V | Jul 10, 2026

ಹುಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Published by: Yashaswini V | Jul 10, 2026

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಹೊಲಗದ್ದೆಗೆ ತೆರಳಲು ಸಹ ಭಯಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Published by: Yashaswini V | Jul 10, 2026

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