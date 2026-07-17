ಮಂಗಳೂರಿನ ಈ ಖಾದ್ಯಕ್ಕೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಬೇಡಿಕೆ; ಏನಿದರ ವಿಶೇಷತೆ ಗೊತ್ತಾ?

Karnataka Traditional Food: ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗವು ತನ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯದಷ್ಟೇ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೂ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಗುವ ಖಾದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 'ಮಂಗಳೂರು ಬನ್ಸ್' (Mangalore Buns) ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 'ಬನ್ಸ್' ಇದ್ದರೂ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬ್ರೆಡ್ ಅಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಮೈದಾ, ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುವ ಸಿಹಿ ರುಚಿಯ ಈ ಖಾದ್ಯ ಇಂದು ರಾಜ್ಯದ ಗಡಿಗಳನ್ನ ದಾಟಿ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನ ಗಳಿಸಿದೆ.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿಯ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಮಂಗಳೂರು ಬನ್ಸ್, ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮುಂಬೈ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಚೆನ್ನೈ, ಪುಣೆ, ದೆಹಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮಹಾನಗರಗಳ ಹೋಟೆಲ್ ಮೆನುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಕರಾವಳಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ಸಹ ಈ ಖಾದ್ಯವನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಇದರ ಖ್ಯಾತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.
ಏನಿದು ಮಂಗಳೂರು ಬನ್ಸ್?
ಮಂಗಳೂರು ಬನ್ಸ್ ಹೊರಗೆ ನೋಡಲು ಪೂರಿಯಂತಿದ್ದರೂ, ಅದರ ರುಚಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಭಿನ್ನ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಣ್ಣಾದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಮೈದಾ, ಮೊಸರು, ಸಕ್ಕರೆ, ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಕಲಸಿ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹುದುಗಲು ಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅದನ್ನ ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೊರಭಾಗ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಒಳಭಾಗ ಮೃದುವಾಗಿ ಸಿಹಿ ರುಚಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೆಂಗಿನ ಚಟ್ನಿ, ಸಾಂಬಾರ್ ಅಥವಾ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಪಲ್ಯ ಜೊತೆ ಸವಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಯಾವುದೇ ಪಲ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಬನ್ಸ್ ಸವಿಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.
ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆ
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಫುಡ್ ವ್ಲಾಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಮಂಗಳೂರು ಬನ್ಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಈ ಖಾದ್ಯವನ್ನ ಸವಿಯದೇ ಹಿಂದಿರುಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದರ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಹಲವಾರು ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾವಿರಾರು ಬನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಾರಾಂತ್ಯ ಹಾಗೂ ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದಾಗ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಂಶಗಳೂ ಇವೆ
ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮುಖ್ಯ ಪದಾರ್ಥವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಖಾದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಿಹಿ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿದಾಯಕ ಅಂಶಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಇದು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿಯುವ ಖಾದ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮವೆಂದು ಆಹಾರ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಕರಾವಳಿಯ ಆತಿಥ್ಯದ ಸಂಕೇತ
ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಉಡುಪಿ ಭಾಗದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅತಿಥಿಗಳು ಬಂದರೆ ಬನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚಹಾ ನೀಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಂದಿಗೂ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹಬ್ಬ-ಹರಿದಿನ, ಕುಟುಂಬ ಸಮಾರಂಭ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಖಾದ್ಯವನ್ನ ತಯಾರಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್
#MangaloreBuns ಎಂಬ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ನಡಿ ಸಾವಿರಾರು ವಿಡಿಯೊಗಳು ಹಾಗೂ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಅನೇಕ ಫುಡ್ ಬ್ಲಾಗರ್ಗಳು ಇದನ್ನ "ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯಂತ ಅಂಡರ್ರೇಟೆಡ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್" ಎಂದು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದನ್ನ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೂ ಉತ್ತೇಜನ
ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ದೇವಸ್ಥಾನ, ಸಮುದ್ರತೀರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಹಾರವನ್ನ ಸವಿಯಲು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರು ಬನ್ಸ್, ನೀರ್ದೋಸೆ, ಗೊಳಿ ಬಜೆ, ಕೊರಿ ರೊಟ್ಟಿ, ಫಿಶ್ ಕರಿಯಂತಹ ಖಾದ್ಯಗಳು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿವೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ, ಕರಾವಳಿ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗೂ ಉತ್ತೇಜನ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.
ಸರಳ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ತಯಾರಾಗುವ ಮಂಗಳೂರು ಬನ್ಸ್ ಇಂದು ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಹೆಸರು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ವಿಶಿಷ್ಟ ರುಚಿ, ಸುಲಭ ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯ ಸೊಗಡಿನಿಂದ ಈ ಖಾದ್ಯ ಎಲ್ಲಾ ವಯೋಮಾನದವರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವವರು ಒಮ್ಮೆ ಮಂಗಳೂರು ಬನ್ಸ್ ಸವಿದರೆ ಅದರ ರುಚಿಯನ್ನ ಮರೆಯುವುದು ಕಷ್ಟ ಎನ್ನುವುದು ಆಹಾರ ಪ್ರಿಯರ ಮಾತು.