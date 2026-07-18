/ಲಾವಣ್ಯ ಹ*ತ್ಯೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ದ.ಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಝಳಪಿಸಿದ ಮಚ್ಚು..! ಆಯುಧ ಹಿಡಿದು ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಯುವಕ

ಮಂಗಳೂರು: ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚು ಝಳಪಿಸಿದ ಯುವಕ : ಮೂಡಬಿದಿರೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ಮಚ್ಚು ಹಿಡಿದು ಬಂದ ಯುವಕ, ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಗಡಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಜೀವಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೇ ನಿಲ್ಲದೆ, ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮೇಲೆಯೂ ಮಚ್ಚು ಬೀಸಿ ಬೆದರಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಭಯಭೀತರಾಗಿ ಜೀವಭಯದಿಂದ ಓಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾದ ಮೂಡಬಿದಿರೆ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ, ದಾಂಧಲೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಯುವಕನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಕಕ್ಕೆಪದವು ನಿವಾಸಿ ರಾಜೇಶ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಲಾವಣ್ಯ ಕೊಲೆ ಕೇಸ್: ಇದೇ ವೇಳೆ, ಬಿ.ಸಿ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಯುವತಿ ಲಾವಣ್ಯಳನ್ನು ಅಟ್ಟಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಂದ ಹಂತಕ ಚೇತನ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ಮುಖಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬಯಲಾಗಿವೆ. ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಚೇತನ್ ಪೋಷಕರು ತೀವ್ರ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಆತನಿಕೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಿ : ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ದ. ಆದರೆ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆದ ನಂತರ ಆತ ತೀವ್ರ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಾಡುತ್ತಾ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ತಂದೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ತಾಯಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಹಾಲು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಗನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಚೇತನ್ ತಾಯಿ, ತೀವ್ರ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಹತಾಶೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ನಮಗಿದೆ, ಆದರೆ ಯಾರನ್ನೂ ಸಾಯಿಸುವ ಹಕ್ಕು ನಮಗಿಲ್ಲ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆತನನ್ನು ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಹೆತ್ತ ಕರುಳಿನ ಮಗನನ್ನು ಸಾಯಿಸಿ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯ? ಆತನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ.. ಎಂದು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಈ ಎರಡೂ ಘಟನೆಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಆತಂಕದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚು ಲಾಂಗ್ಗಳಂತ ಅನೇಕ ಮಾರಣಾಯುಧಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಇಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮುಂದೆ ನಡೆಯದಂತೆ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ..