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ದತ್ತಪೀಠದ ಸುತ್ತ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ವಿವಾದದ ಹೊಗೆ..!

ದತ್ತಪೀಠದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿರುವ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಖಂಡರು, "ದತ್ತಪೀಠದಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಪಾದುಕೆಗಳಿವೆ. ಒಂದೆಡೆ ಮರದ ದೊಡ್ಡ ಪಾದುಕೆ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸಣ್ಣ ಪಾದುಕೆ ಇದೆ.

Written ByManjunath Naragund
Published: Jul 21, 2026, 10:19 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 10:19 PM IST
ದತ್ತಪೀಠದ ಸುತ್ತ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ವಿವಾದದ ಹೊಗೆ..!
Source: Bureau

About the Author

Manjunath Naragund

Manjunath Naragund

ನಾನು 11 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. 2017ರಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಂಟ್‌ವೀಕ್, ಅಕ್ಷರ ಸಂಗಾತ, ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿಯಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಅನುಭವಿ ಭಾಷಾಂತರಕಾರನಾಗಿದ್ದು, ಪರಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್‌ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುವಾದಿತ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ.

 

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ದತ್ತಪೀಠದ ಸುತ್ತ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ವಿವಾದದ ಹೊಗೆ..!
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