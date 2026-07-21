/ದತ್ತಪೀಠದ ಸುತ್ತ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ವಿವಾದದ ಹೊಗೆ..!

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಂದಲೂ ಕೋಮು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಶ್ರೀ ಗುರು ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಬಾಬಾಬುಡನ್ಗಿರಿ ದರ್ಗಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ವಿವಾದ ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ದತ್ತಪೀಠದಲ್ಲಿರುವ ದತ್ತಾತ್ರೇಯರ ಪಾದುಕೆಗಳು, ಔದುಂಬರ ವೃಕ್ಷ ಹಾಗೂ ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ ಇನಾಂ ಭೂಮಿಯ ಕುರಿತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹೊಸ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದು, ಇಡೀ ಪ್ರಕರಣದ ಕೂಲಂಕುಶ ತನಿಖೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 'ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡ' ರಚಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿವೆ.
ದತ್ತಪೀಠದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿರುವ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಖಂಡರು, "ದತ್ತಪೀಠದಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಪಾದುಕೆಗಳಿವೆ. ಒಂದೆಡೆ ಮರದ ದೊಡ್ಡ ಪಾದುಕೆ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸಣ್ಣ ಪಾದುಕೆ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ದತ್ತಾತ್ರೇಯರ ಪಾದುಕೆ ಯಾವುದು? ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುವ ದತ್ತಾತ್ರೇಯರ ಜಾಗದಲ್ಲಿರುವ 'ಔದುಂಬರ ವೃಕ್ಷ' ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ್ದು? ಗೋರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಮಶಾನ ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಬಾಬುಡನ್ ಗುರುಗಳು ಯೆಮೆನ್ನ 'ಮೊಕಾ' ನಗರದಿಂದ ಕಾಫಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತಂದು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ 'ಕಾಫಿನಾಡು' ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂತು. ಆಗಿನ ರಾಜರು ಈ ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ 3,400 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು 'ಇನಾಂ' (ಉಡುಗೊರೆ) ಆಗಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಮಾಣದ ಭೂಮಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಯೇ, ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಎಸ್ಐಟಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಜರಂಗದಳ ಮುಖಂಡ ರಘು ಸಕಲೇಶಪುರ ಅವರು ದರ್ಗಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಗೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದು, ಎರಡು ಸಮುದಾಯಗಳ ನಡುವೆ ಮನಸ್ತಾಪ ಹೆಚ್ಚಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆಯಲು ತನಿಖೆ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿವೆ.
ಹಿಂದುತ್ವ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಈ ಹೊಸ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಸದಾ 'ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ'ವಾಗಿದ್ದ ಕಾಫಿನಾಡು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆಯದೆ ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ನೆಲೆಸಲಿ ಎಂಬುದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಾರೈಕೆಯಾಗಿದೆ.