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ಲಾವಣ್ಯ ಕೊ*ಲೆಗೆ ರೋಚಕ ಟ್ವೀಸ್ಟ್‌..! ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿತ್ತು ಕಿರುಚಾಟ, ಬಂದು ನೋಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ..

Girl murder in KSRTC Bus Stand : ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲೇ ತಲವಾರಿನಿಂದ ಯುವತಿಯನ್ನು ಕೊಚ್ಚಿ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಕೊಲೆಗೈದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಇದೀಗ ರೋಚಕ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಯುವತಿ ಹತ್ಯೆ ನಡೆಯುವ ಮುನ್ನ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಾವಣ್ಯ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಯಾರ ಜೊತೆ ಎಂಬೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿವೆ...

Written ByKrishna N K
Published: Jul 17, 2026, 06:48 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 06:48 PM IST
ಲಾವಣ್ಯ ಕೊ*ಲೆಗೆ ರೋಚಕ ಟ್ವೀಸ್ಟ್‌..! ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿತ್ತು ಕಿರುಚಾಟ, ಬಂದು ನೋಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ..
Source: Bureau

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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