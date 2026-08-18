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ಕಾಫಿನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೇಕ್‌ನಲ್ಲೂ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಭೀತಿ!.. ವಡಾದಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ, ಈಗ ಕೇಕ್ ಸರದಿ

chikkamagaluru food safety: ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಘಟನೆಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಕಳಸಾದ ಹೋಟೆಲ್ ಒಂದರ ವಡಾದಲ್ಲಿ ಸತ್ತ ಹಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಬೇಕರಿಯೊಂದು ಕೇಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಸಾಸ್ ಬಳಸಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರೊಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Aug 18, 2026, 06:05 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 06:21 PM IST
ಕಾಫಿನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೇಕ್‌ನಲ್ಲೂ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಭೀತಿ!.. ವಡಾದಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ, ಈಗ ಕೇಕ್ ಸರದಿ

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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