chikkamagaluru food safety: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು , ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ತಿನಿಸುಗಳು ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಸ್ತೆಬದಿಯ ಆಹಾರ ಮಳಿಗೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರಮುಖ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬೇಕರಿಗಳವರೆಗೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಆಹಾರವು ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಪಾಸಣೆಗಳನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಪಾಸಣೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆತಂಕಕಾರಿ ಘಟನೆಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ನಿವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ವಕೀಲರಲ್ಲಿ ಕಳವಳವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಕಾಫಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸಮಸ್ಯೆ: ಕೇಕ್ ಕಥೆ ಏನು?
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಕಳಸದ ಹೋಟೆಲ್ ಒಂದರ ವಡಾದಲ್ಲಿ ಸತ್ತ ಹಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಮನದಿಂದ ಮಾಸುವ ಮೊದಲೇ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಳವಳ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬೇಕರಿಯೊಂದು ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಸಾಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೇಕ್ ಕಾರ್ನರ್ ಬೇಕರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಗ್ರಾಹಕರು ತಾವು ಖರೀದಿಸಿದ ಕೇಕ್ ಕಹಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರು ನೀಡಿದ ನಂತರ ಈ ವಿಷಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಕೇಕ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಅದರ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಸಾಸ್ ಅವಧಿ ಮೀರಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಂತರ ಗ್ರಾಹಕರು ಬೇಕರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಆರೋಗ್ಯದ ಅಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಗು ಇದನ್ನೇ ತಿಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಯಾರು ಹೊಣೆ?" ಗ್ರಾಹಕರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ಬೇಕರಿಯ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಸಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳುಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಕೇಕ್ ಅನ್ನು ಬೇಕರಿಯವರು ಹೇಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು."ಈ ರೀತಿಯ ಕೇಕ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು? ಜನರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು?" ಗ್ರಾಹಕರು ಕೇಳಿದರು. ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಸಾಸ್ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಗಮನಸೆಳೆದರು.
"ಈ ಸಾಸ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಅವಧಿ ಮೀರಿದೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಏಕೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಕೇಕ್ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬೀರುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾಸ್ ಕಹಿಯಾಗಿದೆ. ನಾನು ಈ ಕಹಿ ಕೇಕ್ಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನಾನು ಇದನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಘಟನೆಯು ಆಹಾರ ಶೇಖರಣಾ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಬೇಕರಿಗಳು ಮತ್ತು ತಿನಿಸುಗಳು ಅವುಗಳ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್
ಗ್ರಾಹಕರು ಬೇಕರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಹಕರು ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಸಾಸ್ ಬಳಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದಾಗುವ ಆರೋಗ್ಯದ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಾಣಬಹುದು. ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬರು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಕೇಕ್ಗೆ ಹಣವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಮುಂದಾದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
"ಇದು ತಪ್ಪಾಗಿತ್ತು, ಅಷ್ಟೇ. ಕೇಕ್ಗೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೇಳಿದರು.ಈ ಘಟನೆಯು ತಿನಿಸು ಮಳಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೇಕರಿಗಳಲ್ಲಿನ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಳವಳವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂತಹ ದೂರುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
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