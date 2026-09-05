Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Mangaluru
  • /ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ತಪ್ಪಿದ ರೈಲ್ವೇ ವಿಭಾಗ : ಪಿ.ವಿ. ಮೋಹನ್‌ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ

ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ತಪ್ಪಿದ ರೈಲ್ವೇ ವಿಭಾಗ : ಪಿ.ವಿ. ಮೋಹನ್‌ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ

ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ರೈಲ್ವೇ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ಮಂಗಳೂರನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಭಾಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡದೆ, ಮೈಸೂರು ರೈಲ್ವೇ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಪಿ.ವಿ. ಮೋಹನ್ ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.. 

Written ByKrishna N K
Published: Sep 05, 2026, 07:34 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 07:34 PM IST
ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ತಪ್ಪಿದ ರೈಲ್ವೇ ವಿಭಾಗ : ಪಿ.ವಿ. ಮೋಹನ್‌ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಜಮೀನಿನ ಬದು, ನೀರು, ದಾರಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಜಗಳ.. ರಕ್ತದ ಕಲೆ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ್ದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ನೋವಿನ ಸತ್ಯ
2
3
4
5