/ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಅಬ್ಬರ.. ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೂ ಮಳೆ ಅಲರ್ಟ್‌

Rain alert: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಂಜೆ ವೇಳೆಗೆ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಮಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆಯವರೆಗೂ ಬಿಸಿಲು ಮತ್ತು ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣವಿತ್ತು, ನಂತರ ಮಳೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.
ಪುತ್ತೂರು, ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ, ಉಜಿರೆ, ಮಡಂತ್ಯಾರು, ಕೊಕ್ಕಡ, ವೇಣೂರು, ಚಾರ್ಮಾಡಿ, ಕಡಬ, ಕರಾಯ, ಸುಳ್ಯ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಬೆಳ್ಳಾರೆ, ಕಲ್ಮಡ್ಕ, ಕಲ್ಮಕಾರು, ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ, ಕಲ್ಲಡ್ಕ, ಮಣಿ, ಬಂಟ್ವಾಳ, ಕನ್ಯಾಡಿ, ವಿಟ್ಲ, ಕನ್ಯಾಡಿ, ವಿಟ್ಲ, ಕನ್ಯಾಡಿ, ವಿಟ್ಲದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಉಳ್ಳಾಲ, ಮುಡಿಪು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವಾರು ಭಾಗಗಳು.
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ನಂತರ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣವಿತ್ತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಗುರದಿಂದ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಉಡುಪಿ, ಮಣಿಪಾಲ, ಪರ್ಕಳ, ಆತ್ರಾಡಿ, ಒಂಟಿಬೆಟ್ಟು, ಹಿರಿಯಡ್ಕ, ಅಲೆವೂರು, ಮಲ್ಪೆ, ಕಟಪಾಡಿ, ಉಚ್ಚಿಲ, ಕುಂದಾಪುರ, ಬೈಂದೂರು, ಬ್ರಹ್ಮಾವರ, ಕಾಪು, ಹೆಬ್ರಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಬುಧವಾರ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಮೂರು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭಾಗಶಃ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಬೈಂದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಳತೊಡು ಗ್ರಾಮದ ವಿನೋದಾ ಬಾಯಿ, ಯಡ್ತರೆ ಗ್ರಾಮದ ಲಲಿತಾ ಮತ್ತು ಕಾಪು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಡು ಗ್ರಾಮದ ರವೀಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಮನೆಮಾಲೀಕರು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆರೆಂಜ್ ಅಲರ್ಟ್
ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆ, ಪ್ರವಾಹದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ, ಐಎಂಡಿ ಆರೆಂಜ್ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ.ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಹಗುರದಿಂದ ಮಧ್ಯಮ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಂಜೆ ವೇಳೆಗೆ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಮಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆಯವರೆಗೂ ಬಿಸಿಲು ಮತ್ತು ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣವಿತ್ತು, ನಂತರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಳೆಯಾಯಿತು.
ಪುತ್ತೂರು, ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ, ಉಜಿರೆ, ಮಡಂತ್ಯಾರು, ಕೊಕ್ಕಡ, ವೇಣೂರು, ಚಾರ್ಮಾಡಿ, ಕಡಬ, ಕರಾಯ, ಸುಳ್ಯ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಬೆಳ್ಳಾರೆ, ಕಲ್ಮಡ್ಕ, ಕಲ್ಮಕಾರು, ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ, ಕಲ್ಲಡ್ಕ, ಮಣಿ, ಬಂಟ್ವಾಳ, ಕನ್ಯಾಡಿ, ಮಂದಾರಿ ಮೋಡ್ಲ್ ವಿಟ್ಲ, ಕನ್ಯಾಡಿ, ಮಂದ್ಕಲ್ ವಿಟ್ಲದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಉಳ್ಳಾಲ, ಮುಡಿಪು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವಾರು ಭಾಗಗಳು. ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ (ಐಎಂಡಿ) ಆಗಸ್ಟ್ 7 ರಂದು ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಆರೆಂಜ್ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.