ಮೂವರು ವಕೀಲರ ಜೊತೆ ಅಜ್ಞಾತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ದೂರುದಾರ... ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟ ಭಯಂಕರ ಸತ್ಯವೇನು?

ಮೂವರು ವಕೀಲರ ಜೊತೆ ಅಜ್ಞಾತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದೂರುದಾರ ತೆರಳಿದ್ದಾನೆ.

Aug 7, 2025, 11:59 PM IST
  • ಮೂವರು ವಕೀಲರ ಜೊತೆ ಅಜ್ಞಾತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ದೂರುದಾರ
  • SIT ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟ ಭಯಂಕರ ಸತ್ಯವೇನು?

ಮೂವರು ವಕೀಲರ ಜೊತೆ ಅಜ್ಞಾತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ದೂರುದಾರ... ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟ ಭಯಂಕರ ಸತ್ಯವೇನು?

ಮಂಗಳೂರು : ಮುಸುಕುಧಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಮೂವರು ವಕೀಲರ ಜೊತೆ ಅಜ್ಞಾತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದೂರುದಾರ ತೆರಳಿದ್ದಾನೆ. ಎಸ್ಐಟಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಸುಕುಧಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಲಾಗಿದೆ. ಎರಡೂವರೆ ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಎಸ್ಐಟಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಲಾಗಿದೆ. 

ಎಸ್ ಐಟಿ ತಂಡ 10 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕರೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾಹಿತಿ, ಸಾಕ್ಷಿ ಆಧಾರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈವರೆಗೆ 15ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 13 ರಲ್ಲಿ ಇಂದು ಯಾವುದೇ ಶವಶೋಧ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ಐಟಿ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಅರಣ್ಯ, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಾಪಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕಡತ ವಿಲೇವಾರಿ ಕೂಡ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. 

ಕಳೆದ 8 ದಿನದ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಫೋಟೋ ಸಾಕ್ಷಾಧಾರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಪಾಟ್ ನಂಬರ್ 13 ಇನ್ನೂ ಕಗ್ಗಂಟಾಗಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಪರ್ಟ್ ಒಪೀನಿಯನ್ ಸಹ ಎಸ್ ಐಟಿ ತಂಡ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪುತ್ತೂರು ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತೆ ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ವರ್ಗೀಸ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. 

