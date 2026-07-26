ಮಂಗಳೂರು : ಶರವೇಗದ ಚಾಲನೆಯ ಮೂಲಕ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 'ಹೀರೋ' ಎಂದೇ ಹೆಸರು ಪಡೆದಿದ್ದ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಚಾಲಕ ಜಲೀಲ್ ಬಾಬಾನ ಅಸಲಿ ಮುಖವಾಡ ಕಳಚಿಬಿದ್ದಿದೆ. ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಅಕ್ರಮ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಜಾಲದ ಅಡ್ಡಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಭೀಕರ ಸತ್ಯ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ರೂ. 5.50 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ MDMA ಡ್ರಗ್ಸ್ ಜಾಲವನ್ನು ಭೇದಿಸಿದ ಮಂಗಳೂರು ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಈ ಜಲೀಲ್ ಬಾಬಾನ ಕರಾಳ ಕೃತ್ಯದ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೀಗಿದೆ : ಜೂನ್ 25 ರಂದು ಮಂಗಳೂರಿನ ಕುಳಾಯಿಗುಡ್ಡೆ ಬಳಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು, ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ (ಅಲಿಯಾಸ್ ಮನು) ಎಂಬಾತನಿಂದ $1.50$ ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ MDMA ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕರಾವಳಿಗೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಈತನ ವಿಚಾರಣೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿತ್ತು. ಜುಲೈ 15 ರಂದು ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಹುನಗುಂದ ಲಾಡ್ಜ್ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಮಿಂಚಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, $5.196$ ಕೆಜಿ ತೂಕದ, ಸುಮಾರು $5.50$ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ MDMA ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಈ ವೇಳೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯ ಇಂದಬೆಟ್ಟುವಿನ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲ್ತಾಫ್, ಉಜಿರೆಯ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಫಾಜ್ ಎಂಬ ಪ್ರಮುಖ ಡೀಲರ್ಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಸುದೀರ್ಘ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಚಾಲಕ ಜಲೀಲ್ ಬಾಬಾನ ಹೆಸರು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹೊರಬಂದಿದೆ.
ಈತ ಬಂಧಿತರಿಂದ MDMA ಪಡೆದುಕೊಂಡು, ತುರ್ತು ಸೇವೆಯ ನೆಪದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲೇ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಯುವಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯರಿಗೆ (ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್) ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದದ್ದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ.
4ನೇ ಆರೋಪಿಯಾಗಿ ಜಲೀಲ್ ಬಾಬಾ: ಪೊಲೀಸರ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಡ್ರಗ್ಸ್ ಜಾಲ ಬಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಕಳೆದ 8 ದಿನಗಳಿಂದ ಜಲೀಲ್ ಬಾಬಾ ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು, ಜಲೀಲ್ ಬಾಬಾನನ್ನು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 4ನೇ ಆರೋಪಿ (A-4) ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದು, ಆತನ ಬಂಧನ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಸಮಾಜ ಸೇವಕನಂತೆ ನಟಿಸಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಡ್ಡೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಜಲೀಲ್ ಬಾಬಾನಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದರೂ ಅಥವಾ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೂ ಅವರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರು ತೀವ್ರ ಆಘಾತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ಆರೋಪಿಗಾಗಿ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ತೀವ್ರ ಬಲೆ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ.