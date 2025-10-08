English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲಿಗಳ ಕಾಟವೇ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮನೆಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಬಾಚಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಇಡಿ... ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇಲಿಯೂ ಬರಲ್ಲ

remedy for get rid of rat in house: ಇಲಿಗಳನ್ನು ಹಾನಿ ಮಾಡದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಇಲಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಲವಂಗಗಳಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Oct 8, 2025, 04:02 PM IST
    • ಕೆಲವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು
    • ಇಲಿಗಳನ್ನು ಹಾನಿ ಮಾಡದೆ ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು
    • ಇಲಿ ನಿವಾರಕಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರ

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲಿಗಳ ಕಾಟವೇ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮನೆಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಬಾಚಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಇಡಿ... ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇಲಿಯೂ ಬರಲ್ಲ
effective remedy for get rid of rat naturally

remedy for get rid of rat in house: ಇಲಿಗಳು ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ, ಅವು ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ ವಿವಿಧ ರೋಗಗಳನ್ನು ಸಹ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಲವರು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸದೆ ಇಲಿಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಪರಿಹಾರಗಳು ಇಲಿಗಳನ್ನು ಹಾನಿ ಮಾಡದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಇಲಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಲವಂಗಗಳಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಇಲಿಗಳು ಇವುಗಳ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. 

ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ: ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇಲಿ ನಿವಾರಕಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಇಲಿಗಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಅವುಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹಲವಾರು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು.

ಈರುಳ್ಳಿ: ಈರುಳ್ಳಿ ಇಲಿಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಇಲಿಗಳು ಈರುಳ್ಳಿಯ ಬಲವಾದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಈರುಳ್ಳಿ ರಸವನ್ನು ತೆಗೆದು, ಅದನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಇಲಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಬಹುದು. ಇಲಿಗಳು ಈರುಳ್ಳಿಯ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ, ಓಡಿಹೋಗುತ್ತವೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ಇಲಿಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗಿಂತ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ.

ಕರಿಮೆಣಸು: ಕರಿಮೆಣಸು ಇಲಿಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಕರಿಮೆಣಸಿನ ಬಲವಾದ ವಾಸನೆಯು ಇಲಿಗಳನ್ನು ಕೆರಳಿಸುತ್ತದೆ.  ಇಲಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಗೋಡೆಗಳ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಿರುಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕರಿಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಬಹುದು. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ, ನೀವು ಕೆಲವು ಕರಿಮೆಣಸಿನ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಇಲಿಗಳು ಕಂಡುಬರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು. ಈ ಪರಿಹಾರವು ಇಲಿಗಳನ್ನು ಹಾನಿ ಮಾಡದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ: ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಇಲಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲದೆ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಇಲಿಗಳು ಅದನ್ನು ತಿಂದಾಗ, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿಲವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಅನಾನುಕೂಲವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವು ಓಡಿಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾವನ್ನು ಹಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಇಲಿಗಳ ಹಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು. ಮನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಇಲಿಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಲು ಇದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.

ಕರ್ಪೂರ: ಕರ್ಪೂರವು ಇಲಿಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಲು ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಇಲಿಗಳು ಕರ್ಪೂರದ ಬಲವಾದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತವೆ. ಮನೆಯ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ಅಡುಗೆಮನೆ, ಕಪಾಟುಗಳು, ಗೋಡೆಯ ಮೂಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಇಲಿ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ಪೂರ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಅಥವಾ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಇಡಬಹುದು. ಕರ್ಪೂರವನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಅದರ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹರಡುವುದು ಸಹ ಇಲಿಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನು ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಚಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಹ ಇಲಿಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ವೀಡಿಯೊ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆ ಮೊದಲು ಒಂದು ಚಮಚ ಕಡಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ನಂತರ ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಮಾತ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಪುಡಿಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೇಸಿ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ, ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ದಪ್ಪ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾಳೆ.

ಈಗ ಬಳಸದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಚಣಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಂತರ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮೂರು ಸಣ್ಣ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ತಯಾರಿಸಿದ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿಅದ್ದಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವನ್ನೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾಚಣಿಗೆಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಸೋಫಾದ ಕೆಳಗೆ, ಹಾಸಿಗೆಯ ಕೆಳಗೆ, ಕಬೋರ್ಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಬಾಗಿಲಿನ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತು ಮುಂಭಾಗದ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು.

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇಲಿಗಳು ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಕಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಬಾಚಣಿಗೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಬಳಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬಾಚಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಿ ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲಿನ ಕೆಳಗೆ ಸಣ್ಣ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ.

ಸೂಚನೆ: ಸಲಹೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ವಿಷಯವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ತಜ್ಞರನ್ನು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

