/Road Accident: ಒಂದೇ ದಿನ ಎರಡು ಅಪಘಾತ, ತಾತ-ಮೊಮ್ಮಗ ಸಾವು ಬದುಕಿನ‌‌ ನಡುವೆ ಹೋರಾಟ!

Hassan: ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳು... ಇಡೀ ಬದುಕನ್ನೇ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಒಂದೇ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಆತಂಕ... ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಜೀವದ ಮೇಲೂ ಕತ್ತಲೆಯ ನೆರಳು ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬರನ್ನು ಬದುಕಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ತವಕದಲ್ಲಿ ಓಡಿದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು... ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ (Accident) ಸಿಲುಕಿಸಿದರೆ, ಆ ಕುಟುಂಬದ ನೋವನ್ನು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಒಂದೇ ದಿನ... ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬ... ಎರಡು ಅಪಘಾತಗಳು... ಎರಡು ಜೀವಗಳು ಈಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವು-ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿವೆ. ಹಾಗಾದರೆ... ಆ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು? ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
ಈ ವರದಿ ಓದಿದರೆ ಯಾರ ಕಣ್ಣಲ್ಲೂ ನೀರು ಬರದೇ ಇರದು. ಅಪಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗದ ತಾತನನ್ನು ನೋಡಲು ಹೋದ ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೂ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.. ಹೌದು, ಜೂನ್ 24 ರ ಸಂಜೆ 8.30 ರ ಸುಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಳೆಗದ್ದೆ ಸಮೀಪ ರಸ್ತೆ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದ ಸಿದ್ದರಾಜು ಅವರಿಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದ ವಾಹನ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿದ್ದವರು ಕೂಡಲೇ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಸಕಲೇಶಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮಂಜು ತಮ್ಮ ಕಾರಿನಲ್ಲೇ ಗಾಯಾಳು ಸಿದ್ದರಾಜು ಅವರನ್ನು ಸಕಲೇಶಪುರ ಕ್ರಾಫರ್ಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದರು. ಆದರೆ ವಿಧಿಯಾಟ ಅಲ್ಲಿಗೇ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸಿದ್ದರಾಜು ಅವರನ್ನು ಅಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಹಾಸನದ ಹಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲೆಂದು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ತಾತನಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ 10ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಭವಿಷ್ ಅಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ಓಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದ ಕಾರೊಂದು ಭವಿಷ್ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಈ ಭೀಕರ ದೃಶ್ಯ ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.
ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಭವಿಷ್ ಅವರನ್ನು ಮೊದಲು ಹಾಸನದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ, ಬಳಿಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತ ತಾತ ಸಿದ್ದರಾಜು ಹಾಸನದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಮೊಮ್ಮಗ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜೀವಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದೇ ದಿನ... ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ... ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಇಬ್ಬರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿರುವುದು ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ಕಂಗಾಲಾಗಿಸಿದೆ. ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ, ಸಕಲೇಶಪುರ ಶಾಸಕ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮಂಜು, ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಅಪಘಾತವಾಗಿರೋದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಬೇಸರ ತರಿಸಿದೆ, ಶೀಘ್ರ ಇಬ್ಬರು ಗುಣಮುಖರಾಗಲಿ ಅಂತಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ..
ತಾತನನ್ನು ಬದುಕಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಓಡಿದ ಮೊಮ್ಮಗ... ಈಗ ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಎರಡು ಹಾಸಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾತ-ಮೊಮ್ಮಗ ಸಾವು-ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ... ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹೊರಗೆ ಕುಟುಂಬದವರು ದೇವರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಮರಳಲಿ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿದೆ..
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