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Road Accident: ಒಂದೇ ದಿನ ಎರಡು ಅಪಘಾತ, ತಾತ-ಮೊಮ್ಮಗ ಸಾವು ಬದುಕಿನ‌‌ ನಡುವೆ ಹೋರಾಟ!

Hassan Accident: ಒಂದೇ ದಿನ, ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬ, ಎರಡು ಅಪಘಾತಗಳು, ಎರಡು ಜೀವಗಳು ಈಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವು-ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿವೆ. ಹಾಗಾದರೆ... ಆ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು? ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.

Written ByPrajwal B
Published: Jun 27, 2026, 04:40 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 04:48 PM IST
Road Accident: ಒಂದೇ ದಿನ ಎರಡು ಅಪಘಾತ, ತಾತ-ಮೊಮ್ಮಗ ಸಾವು ಬದುಕಿನ‌‌ ನಡುವೆ ಹೋರಾಟ!
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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Road Accident: ಒಂದೇ ದಿನ ಎರಡು ಅಪಘಾತ, ತಾತ-ಮೊಮ್ಮಗ ಸಾವು ಬದುಕಿನ‌‌ ನಡುವೆ ಹೋರಾಟ!
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