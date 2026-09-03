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ಬಸ್‌ಗಾಗಿ ಬೀದಿಗಿಳಿದ ಜನ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ Bus ಸೇವೆಗೆ ಆಗ್ರಹ

Mangalore protest: ಮಂಗಳೂರಿನ ತಣ್ಣೀರುಬಾವಿ–ಕಸಬಾ ಬೆಂಗ್ರೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರು ನಗರದಿಂದ ಎರಡು ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಆರಂಭಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. 

Written ByRamya R Gowda
Published: Sep 03, 2026, 10:56 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 10:56 AM IST
ಬಸ್‌ಗಾಗಿ ಬೀದಿಗಿಳಿದ ಜನ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ Bus ಸೇವೆಗೆ ಆಗ್ರಹ

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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