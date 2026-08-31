ಮಂಗಳೂರು : ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಜೇಬಿಗೆ ಕೊಂಚ ಬಿಸಿ ತಟುಲಿದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾಗಳ ಹೊಸ ಪ್ರಯಾಣ ದರವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಶನ್ ಎಚ್.ವಿ. ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ವಾಹನಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ದರ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವಂತೆ ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮನವಿ ಆಧರಿಸಿ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಹಾಗೂ ಉಚಿತ ಕಾಯುವಿಕೆ ಅವಧಿ
ಹೊಸ ನಿಯಮದಂತೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮೂವರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮೊದಲ 1.5 ಕಿ.ಮೀ. ಪ್ರಯಾಣದ ಕನಿಷ್ಠ ದರ ₹40 ಆಗಲಿದೆ. 1.5 ಕಿ.ಮೀ. ಮೀರಿದ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ ₹20 ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾಯುವಿಕೆ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಮೊದಲ 10 ನಿಮಿಷ ಉಚಿತ ಕಾಯುವಿಕೆ ಅವಧಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಆ ನಂತರದ ಪ್ರತಿ 15 ನಿಮಿಷ ಅಥವಾ ಅದರ ಭಾಗಕ್ಕೆ ₹5 ಕಾಯುವಿಕೆ ಶುಲ್ಕ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ.
ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದರ ನಿಯಮ
ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಯವರೆಗಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ದರದ ಒಂದೂವರೆ ಪಟ್ಟು (1.5 ಪಟ್ಟು) ದರ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಯಮದಂತೆ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಯಾಣ ದರ ₹60 ಆಗಲಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯ ಮುಂಚೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ದರವೇ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. 2022ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ರಿಂದ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ದರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಯಾಣ ದರ ₹35ರಿಂದ ₹40ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಉಚಿತ ಕಾಯುವಿಕೆ ಅವಧಿಯನ್ನು 15 ನಿಮಿಷದಿಂದ 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ.