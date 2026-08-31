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ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸುದ್ದಿ.. ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ..! ವೇಟಿಂಗ್‌ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ 

ಮಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಯಾಣ ದರವನ್ನು (1.5 ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ) ₹35ರಿಂದ ₹40ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲಾಗಿದೆ. 1.5 ಕಿ.ಮೀ. ನಂತರದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ ₹20 ದರವೇ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ.. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..  

Written ByKrishna N K
Published: Aug 31, 2026, 08:27 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 08:27 PM IST
ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸುದ್ದಿ.. ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ..! ವೇಟಿಂಗ್‌ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ 

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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