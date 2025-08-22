"ಅನನ್ಯಾ ಭಟ್ ಕತೆಯೇ ಸುಳ್ಳು, ಫೋಟೋ ನಕಲಿ.. ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಅಂದಿದ್ದು ಗಿರೀಶ್‌ ಮಟ್ಟಣ್ಣನವರ್‌..."- ಸ್ಫೋಟಕ ವಿಚಾರ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟ ಸುಜಾತ್ ಭಟ್

Sujatha Bhat statement about Ananya Bhat case: ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ಸುಜಾತಾ ಭಟ್ ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಅನನ್ಯ ಭಟ್ ಕಣ್ಮರೆಯ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಸುಳ್ಳು, ಅನನ್ಯ ಭಟ್ ಎಂಬವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಇನ್ಸೈಟ್ರಶ್ ಎಂಬ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಗಿರೀಶ್ ಮಟ್ಟೆನ್ನವರ್ ಮತ್ತು ಜಯಂತ್ ನನಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಆಸ್ತಿ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ಸೈಟ್ ರಶ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸುಜಾತಾ ಸ್ಫೋಟಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಕಥೆ ನಿಜವೋ ಸುಳ್ಳೋ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಸುಜಾತಾ ಭಟ್, "ಅನನ್ಯಾ ಭಟ್ ಎಂಬ ಮಗಳ ಕಥೆ ಸುಳ್ಳು. ಗಿರೀಶ್ ಮಟ್ಟನ್ನವರ್, ಜಯಂತ್ ಟಿ ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಆಸ್ತಿಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಈ ಕತೆ ಹೇಳಿದೆ. ನನಗೆ ಯಾರೂ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಯಾರೂ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಫರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ ನನ್ನ ಅಜ್ಜನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿದರು? ನನಗೂ ಅದು ಸಿಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ನನಗೆ ಪಾಲು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಸುಜಾತಾ ಭಟ್ ತಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಮಗಳು ಫೋಟೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಹ ಸುಳ್ಳು, ಅದು ನಕಲಿ ಫೋಟೋ" ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಸುಜಾತಾ ಭಟ್, ಇದೇ ವೇಳೆ ತಾನು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಜನರ ನಂಬಿಕೆ, ಜನರ ಭಾವನೆ ಜೊತೆ ಆಟವಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಜನರ ಭಾವನೆ ಜೊತೆ ಆಟವಾಡುವಂತೆ ಕೆಲವರು ಮಾಡಿದರು" ಎಂದು ಸುಜಾತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪಾಲು ನೀಡದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನೋವು ನನಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ದೇವರನ್ನು ಜೈನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ನೋವಿದೆ. ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ಕೊಡಬಹುದಿತ್ತು. ನನ್ನನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಮಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಇವರೇ ಸಹಿ ಹಾಕಿದಾಗ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗಿರಬೇಕು. ನನ್ನ ಸಹಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ನೇರವಾಗಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಸ್ತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ. ನಾನು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಲಿ, ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ವಿರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರಿಗಾಗಲಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸುಜಾತ್ ಭಟ್ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ಅನನ್ಯಾ ಭಟ್ ಕತೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದೆ ಆಸ್ತಿ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆಸ್ತಿ ಪಡೆಯುವಾಗ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದವರು ಕುಟುಂಬದ ವೃಕ್ಷ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಕೇಳಬಹುದಿತ್ತು. ಮೂರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಎಂದರೆ ನಾನು ಯಾರು? ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳದೇ ಹೇಗೆ ಆಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಧರ್ಮಸ್ಧಳದವರು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಸಹಿ ಪಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಸುಜಾತ್ ಭಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.