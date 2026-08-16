Chamarajanagar; ದನ ಕಾಯಲು ಹೋದವರ ಮೇಲೆ ಗುಂಡೇಟು.. ಹೆಸರುಗಳು ಇಲ್ಲದೇ FIR..

FIR registered against Forest officials: ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ಯಾಗ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಮರಿಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಡೆಸಿದ ಶೂಟೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಜಾನ್ ಪೀಟರ್, ಅಂಥೋಣಿ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಕುಮಾರ್ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಹಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬೇಟೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮೂವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಅಂಥೋಣಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡದೇ FIR ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬೇಟೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಶೂಟೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಂಥೋಣಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಲೂರ್ದಮೇರಿ ಅವರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಐಜಿ ಬೋರೆಲಿಂಗೇಗೌಡ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಎಸ್ಪಿ ಮುತ್ತುರಾಜು ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹನೂರು ವಿಭಾಗ ಎಂದು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನಾಗಿಸಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಯೇ ಎಂದು ಹೆಸರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಿಎನ್ಎಸ್ 103(1) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಮ್ಮ ಹಸುಗಳು ಮೇಯಲು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದವು. ಅವುಗಳು ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಆಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಬರಲು ನನ್ನ ಗಂಡ ಆಂಥೋಣು ಸ್ವಾಮಿ, ತಮ್ಮ ಕುಮಾರ್, ಮೈದುನ ಪೀಟರ್, ದೊಡ್ಡಮನ ಮಗ ಜೋಸೆಫ್ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆದರೂ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಜೋಸೆಫ್ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಏನು ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ. ಮರಿಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವು. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3 ರಿಂದ 5 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಮೂವರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟರು. ನಾನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಎಂದು ಜೋಸೆಫ್ ಹೇಳಿದರು. ಹೀಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಲೂರ್ದಾಮೇರಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಲ್ಕು ಜನರು ದನ ಕಾಯಲು ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಗಳು ಅವರ ಮೇಲೆ ಶೂಟೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ನಾಲ್ವರು ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬೇಟೆಗೆ ಬಂದವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡು ಫೈರಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಫೈರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರದು ಸತ್ಯ ಎಂದು ಹೊರತರುವ ಕೆಲಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಂದಿದ್ದಂತಹ ನಾಡ ಬಂದೂಕು ಕೂಡ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಬ್ಯಾಗ್ ಮಾಂಸ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮೃತಪಟ್ಟವರ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಮೊದಲು ಕೇಸ್ಗಳು ಇವೆಯಾ, ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ತನಿಖೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಅರಣ್ಯದ ಗಡಿಗೂ ಘಟನೆ ನಡೆದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೂ ದೂರವಿದೆ. ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಗಳು ಯಾವುದೇ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕೊಡಬಹುದು ಎಂದು ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಐಜಿಪಿ ಬೋರಲಿಂಗಯ್ಯ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂವರ ಮೇಲೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶೂಟೌಟ್ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವವರೆಗೆ ಧರಣಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತಲಾ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ, ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಮಲಗಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಸ್ಥಳೀಯರು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ದಿನವಿಡಿ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಂದು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ.