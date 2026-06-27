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Kodagu: LED ಬಲ್ಬ್‌ ನುಂಗಿದ 8 ತಿಂಗಳ ಮಗು! ಸಾವಿನ ದವಡೆಯಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಿದ ವೈದ್ಯರು

Child Swallows LED Bulb: ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ 8 ತಿಂಗಳ ತುಂಬು ಮಗುವೊಂದು ಆಟವಾಡುತ್ತಾ ಎಲ್‌ಇಡಿ ಬಲ್ಬ್‌ ನುಂಗಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ವಿಪರೀತ ಅಳುತ್ತಿದ್ದ ಮಗುವನ್ನು ಕಂಡು, ಆತಂಕಗೊಂಡ ಪೋಷಕರು ತಕ್ಷಣವೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವೈದ್ಯರ ತ್ವರಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಿಂದ ಮಗು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
 

Written ByPrajwal B
Published: Jun 27, 2026, 12:31 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 12:31 PM IST
Kodagu: LED ಬಲ್ಬ್‌ ನುಂಗಿದ 8 ತಿಂಗಳ ಮಗು! ಸಾವಿನ ದವಡೆಯಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಿದ ವೈದ್ಯರು
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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