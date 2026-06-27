/Kodagu: LED ಬಲ್ಬ್‌ ನುಂಗಿದ 8 ತಿಂಗಳ ಮಗು! ಸಾವಿನ ದವಡೆಯಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಿದ ವೈದ್ಯರು

Kodagu: ಕೊಡಗು (Kodagu) ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ 8 ತಿಂಗಳ ತುಂಬು ಮಗುವೊಂದು ಆಟವಾಡುತ್ತಾ ಎಲ್ಇಡಿ ಬಲ್ಬ್ ನುಂಗಿರುವ (Child Swallows LED Bulb) ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಒಂದೆರಡು ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳು ಆಟವಾಡುವಾಗ ಈ ರೀತಿ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ಕೇಳಿರುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು 8 ತಿಂಗಳ ಮಗು ಬಲ್ಬ್ ನುಂಗಿದೆಯೆಂದರೆ ಅಚ್ಛರಿ ಪಡಬೇಕಾದ ಸಂತಿಯಲ್ಲದೇ ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ವಿಪರೀತ ಅಳುತ್ತಿದ್ದ ಮಗುವನ್ನು ಕಂಡು, ಆತಂಕಗೊಂಡ ಪೋಷಕರು ತಕ್ಷಣವೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವೈದ್ಯರ (Doctors) ತ್ವರಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಿಂದ ಮಗು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಮಗು ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಿರುವದಾಗ ಚಿಕ್ಕ ಎಲ್ಇಡಿ ಬಲ್ಬ್ ಅನ್ನು ನುಂಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಬಲ್ಬ್ ನುಂಗಿದ ಬಳಿಕ ಮಗು ವಿಪರೀತ ಅಳುತ್ತಾ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಪೋಷಕರು ಆತಂಕಗೊಂಡು ಮಗುವನ್ನು ಮಡಿಕೇರಿಯ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ವೈದ್ಯರು, ತುರ್ತು ಎಕ್ಸ್ರೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಮಗುವಿನ ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಲೋಹದ ವಸ್ತುವೊಂದು ಸಿಲುಕಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಬಳಿಕ ಲ್ಯಾರಿಂಗೋಸ್ಕೋಪ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಇಡಿ ಬಲ್ಬ್ ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕೊಂಡಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ.
ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಲ್ಬ್ ಹೊರತೆಗೆದಿದ್ದೇಗೆ ವೈದ್ಯರು?
ಇಎನ್ಟಿ ತಜ್ಞೆಯಾಗಿರುವ ಡಾ. ರಾಜಶ್ರೀ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞ ಡಾ. ಖುಶ್ವಂತ್ ಅವರ ತಂಡವು ತಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡದೆಯೇ ಮಗುವಿನ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಬಲ್ಬ್ ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹೊರತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ವೈದ್ಯರ ತ್ವರಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಾಗಿ 8 ತಿಂಗಳ ಮಗು ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಎದ್ದು ಆಟವಾಡುವಂತಾಗಿದೆ.
ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವೈದ್ಯರು, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು, ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗ ಆಟದ ಭರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವೇಳೆ ಪೋಷಕರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರು ಏರುಪೇರಾದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.