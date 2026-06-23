ಅದು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ನಲುಗಿದ ಜಿಲ್ಲೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಿಂದಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮನೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಅತಂತ್ರರಾಗಿದ್ದು. ಮನೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾದಪುರ ಹಾಗೂ ಮದೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಮನೆ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಒಂದಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಮನೆಗಳು ಸಿಗದೆ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲೆ ವಾಸಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ.
ಸುಂದರ ಪ್ರಕೃತಿ ನೋಟಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆಗಿರುವ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾದರೂ, ಯಾವುದೇ ಗಾಳಿ ಮಳೆಗೆ ಕೊಡಗಿನ ಜನ ಹೆದರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇದೀಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಳೆ ಬಂದ್ರು ಸಾಕು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಳದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಲು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಸ್ಥಳಾಂತರವಾಗಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಅದು 2018ರಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪ.
ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿನ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ:
2018ರಲ್ಲಿ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಈ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪದ ಬಳಿಕ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಳೆಯಾದರೂ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬೆಟ್ಟ ಜಾರುತ್ತೋ.. ಮನೆಗಳು ಎಲ್ಲಿ ದಾರಾಶಾಯಿಯಾಗುತ್ತೋ.. ಎನ್ನೋ ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನಲೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಮಡಿಕೇರಿ ನಗರ ಸಭೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿನ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರೋ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನಗರ ಸಭೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ್ದು ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮನೆಯವರು ಮನೆಗಳನ್ನ ತೋರೆಯೊದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪಟ್ಟುಹಿಡಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಡಿಕೇರಿ ನಗರ ಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು:
2018 ರ ನಂತರ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪದಿಂದಾಗಿ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಡಿಕೇರಿ ನಗರ ಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಅಜಾದ್ ನಗರ, ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ನಗರ, ಇಂದಿರಾ ನಗರ, ಜ್ಯೋತಿ ನಗರ, ಮಂಗಳಾದೇವಿ ನಗರಗಳು ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡದಲ್ಲೆ ಇದ್ದು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಮನೆಗಳು ಇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಮನೆಗಳು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಜನರ ವಾಸ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಈಗಾಗಲೇ ಗುರುತು ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಜನ ಅಲ್ಲೆ ವಾಸಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವ 160 ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೋಟಿಸ್:
ಇದೀಗ ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವ 160 ಮನೆಗಳನ್ನ ಗುರುತು ಮಾಡಿರುವ ನಗರ ಸಭೆ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಿಗೂ ಇದು ಸೇಫ್ ಆದ ಜಾಗ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಸೊಲ್ಪ ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಥಳವನ್ನ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಎಂದು ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಮನೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಮದೆನಾಡು, ಕರ್ಣಂಗೇರಿ, ಮಾದಪುರದಲ್ಲಿ ಮನೆ ನೀಡಿದರೂ ಸಹ ಕೆಲವರು ಪುನಃ ಅದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಈ ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸೋ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಂತೂ ಜೀವ ಕೈಯಲ್ಲೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬದುಕುತ್ತಾರೆ. ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಾದರಂತು ನಿದ್ದೆಯಿಲ್ಲದ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಾದ್ರು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಜನತೆಯ ಮನವೊಲಿಸಿ ಅವರನ್ನ ಬೇರೆಡೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೊ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.